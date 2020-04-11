خليك إيجابي وحس بغيرك لتخفيف العبء عن المستأجرين.. برلمانيون: من لديه استطاعة فعليه أن يساهم.. والأزمة الراهنة كشفت الأبطال الحقيقيين فى حرب كورونا

وطالبت "درويش" فى تصريحات لها، الملاك بأن يكون لهم دور في المساهمة المجتمعية للمساهمة في مواجهة هذا الوباء خلال عن طريق تخفيف الإيجار أو تأجيله حتى تتحسن الظروف، لافتة إلى أن هذه المبادرة سوف تساعد المواطنين على الالتزام بالحظر والجلوس في منازلهم للحفاظ على أنفسهم وعلى بلادهم.

وأوضحت مساعد رئيس الحزب، أن الجميع يجب أن يساعد الدولة والمجتمع قدر استطاعته، للخروج من هذه الأزمة، خاصة أن المستأجرين يعانون في الوقت الحالي أشد المعاناة بسبب الحظر وقلة عمليات البيع والشراء.





وقالت عضو مجلس النواب، إن الدولة بكل مؤسساتها في تصافر للقضاء على هذا الوباء العين، وإن هناك إجراءات وخطوات استباقية على أرض الواقع تم فرضها للحد من انتشار هذا الفيروس، فيجب على المجتمع المدني أن يكون له دور فى مساندة هذه الإجراءات والوقوف بجانب الدولة ودعمها.





وناشدت المواطنين توخي الحيطة والحذر والامتثال لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، باتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم الانسياق وراء الشائعات الهدامة التي تهدف إلي النيل من الوطن وأمنه واستقراره، مشيرة إلى أن لديها الثقة في قدرة الشعب المصري على تخطي هذه الأزمة، والخروج منها بكل قوة وصلابة بوعي وإدراك لحجم الخطر الذي يواجهونه، خاصة في ظل تكاتفهم مع الدولة المصرية.