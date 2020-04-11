خليك إيجابي وحس بغيرك لتخفيف العبء عن المستأجرين.. برلمانيون: من لديه استطاعة فعليه أن يساهم.. والأزمة الراهنة كشفت الأبطال الحقيقيين فى حرب كورونا

- نائبة تطلق حملة "خليك إيجابي وحس بغيرك" لتخفيف العبء عن المستأجرين
- برلمانية عن مبادرة تخفيف قيمة الإيجار: اختيارية وليست إجبارية
- برلمانى يكشف هدف مبادرة تخفيف الإيجارات على المستاجرين بسبب كورونا
أطلقت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، حملة "خليك إيجابي وحس بغيرك"، لتخفيف الإيجارات عن مستأجري الشقق والمحلات والمولات، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وطالبت "درويش" فى تصريحات لها، الملاك بأن يكون لهم دور في المساهمة المجتمعية للمساهمة في مواجهة هذا الوباء خلال عن طريق تخفيف الإيجار أو تأجيله حتى تتحسن الظروف، لافتة إلى أن هذه المبادرة سوف تساعد المواطنين على الالتزام بالحظر والجلوس في منازلهم للحفاظ على أنفسهم وعلى بلادهم.
وأوضحت مساعد رئيس الحزب، أن الجميع يجب أن يساعد الدولة والمجتمع قدر استطاعته، للخروج من هذه الأزمة، خاصة أن المستأجرين يعانون في الوقت الحالي أشد المعاناة بسبب الحظر وقلة عمليات البيع والشراء.
وقالت عضو مجلس النواب، إن الدولة بكل مؤسساتها في تصافر للقضاء على هذا الوباء العين، وإن هناك إجراءات وخطوات استباقية على أرض الواقع تم فرضها للحد من انتشار هذا الفيروس، فيجب على المجتمع المدني أن يكون له دور فى مساندة هذه الإجراءات والوقوف بجانب الدولة ودعمها.
وناشدت المواطنين توخي الحيطة والحذر والامتثال لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، باتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم الانسياق وراء الشائعات الهدامة التي تهدف إلي النيل من الوطن وأمنه واستقراره، مشيرة إلى أن لديها الثقة في قدرة الشعب المصري على تخطي هذه الأزمة، والخروج منها بكل قوة وصلابة بوعي وإدراك لحجم الخطر الذي يواجهونه، خاصة في ظل تكاتفهم مع الدولة المصرية.
من جانبها، أيدت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، المبادرة البرلمانية الخاصة بإطلاق حملة "خليك إيجابي وحس بغيرك"، لتخفيف الإيجارات عن مستأجري الشقق والمحلات والمولات، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وقالت "الهوارى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تقليل قيمة الإيجار أو زيادته تأتى عن طريق التراضي بين المؤجر والمستأجر، فإذا تم التراضى تم الإيجار، والعقد شريعة المتعاقدين، وهذا الأمر متروك تمامًا لحرية صاحب الملك فإذا كان لديه استطاعة أن يخفف قيمة الإيجار لتخفيف الأعباء عن المستأجر فعليه أن يفعل ذلك وله الأجر والثواب.
وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن هذه المبادرة اختيارية وليست إجبارية تفرض على أصحاب الأملاك تخفيف القيمة الخاصة بالعقد.
فى السياق ذاته، أيد خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المبادرة البرلمانية الخاصة بإطلاق حملة "خليك إيجابي وحس بغيرك"، لتخفيف الإيجارات عن مستأجري الشقق والمحلات والمولات، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأكد "حنفى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ضرورة أن تكون هذه الحملة اختيارية وعلى من يستطيع أن يتغاضى عن إيجار شهر من شهور العقد فليفعل ذلك عن تراضى منه للتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن الرجال الحقيقيين هم الذين يظهرون وقت الشدائد، وهذه الأزمة كشفت للجميع من هم الأبطال الحقيقيون وسوف تكشف أبطالا آخرين.