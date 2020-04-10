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تقدم لها 1.9 مليون .. وزير القوى العاملة يعلن عن موعد صرف منحة الـ 500 جنيه

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:11 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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كـريـم الـخـطـيـب
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بصرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور.

وأضاف "محمد سعفان" خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة والناس" أن الرئيس السيسي أمر بإجراءات وآليات تضمن سلامة العمالة أثناء فترة صرف المنحة، موضحا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شكل لجنة بشأن صرف المنحة من بداية الاثنين المقبل.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن كل شخص تنطبق عليه الشروط ستاتي إليه رسالة نصية على هاتفه لتحديد يوم بصرف المبلغ الأسبوع المقبل، مؤكدا أن صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من يوم الاثنين المقبل وحتى الخميس 16 إبريل الجاري.

وأشار إلى أن كل الإجراات ستكون ميسرة لمنع أي نوع من التزاحم حرصا من إنتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن مليونا و900 ألف مواطن تقدموا للحصول على منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مشددا على أن هناك شرطا لحصول المواطن على 500 جنيه إلا يكون لديه أي دخل مادي.

وتابع أنه تم تطبيق البياانات بالكامل ووجد أسماء أشخاص متوفين وأطفال ومن لهم معاشات وحيازات زراعية وممتلكات، مؤكدا أنه سيكون هناك وقفة لصالح العمالة غير المنتظمة ليكون هناك رعاية صحية واجتماعية.

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