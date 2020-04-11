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أخبار البلد

البابا تواضروس يعزى رهبان دير الأنبا أنطونيوس في رحيل القمص إبراهيم الأنطوني

السبت 11/أبريل/2020 - 01:33 ص
القمص إبراهيم الأنطوني
القمص إبراهيم الأنطوني
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سامح سلام

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، ولمجمع رهبان الدير، في رحيل الأب المبارك الراهب القمص إبراهيم الأنطوني، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة و النصيب والميراث مع المائة والأربعة والأربعين ألفًا البتوليين.



ورحل الأب الراهب القمص إبراهيم الأنطوني عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض عن عمر قارب الـ ٦٩ سنة بعد أن قضى حياة رهبانية مباركة قاربت ٤٨ سنة.



ولد الأب المتنيح في مدينة طما محافظة سوهاج في ٢٧ أبريل عام ١٩٥١، وترهب بدير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الاحمر في ٢١ نوفمبر ١٩٧٢ وسيم قِسَّا يوم ٣١ مارس سنة ١٩٧٦.



خدم الأب الراحل كأمين للدير ثم انتقل للخدمة بدير الميمون غرب إيبارشية بني سويف، وخدم أيضًا في السودان ثم عاد ليستقر في مقر الدير في بوش (بني سويف).



وأقيمت صلوات الجناز بديره بحضور أصحاب النيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس الدير والأنبا دانييل أسقف سيدني والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر والأنبا زوسيما أسقف أطفيح إلى جانب مجمع رهبان الدير.

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