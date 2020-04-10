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أخبار العالم

من داخل المستشفى.. أول ظهور لـ بوريس جونسون بعد خروجه من العناية المركزة..فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:14 م
بوريس جونسون رئيس
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
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رحيم يسري
كشف متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن تمكنه من مغادرة سريره والمشي لمسافة قصيرة خلال فترات الراحة.

يأتي ذلك بعد خروج جونسون من العناية المركزة إثر معاناته من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي أول ظهور لرئيس الحكومة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا قالوا إنه لبوريس جونسون أثناء خروجه من العناية المركزة ونقله للجناح الخاص به في المستشفى.

ويظهر في الفيديو جونسون مستلقيا على السرير بينما يحييه جميع المتواجدين في المستشفى من أطباء وممرضين وغيرهم، حيث قاموا بتأدية التحية والتصفيق أثناء مرور جونسو.

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم جونسون أنه بدأ في مراحل تعافيه الأولى، وأن حالته أصبحت شبه مستقرة، وأوضح أن جونسون يخضع الآن للعلاج في جناح عام بمستشفى سان توماس بلندن.
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