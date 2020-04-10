من داخل المستشفى.. أول ظهور لـ بوريس جونسون بعد خروجه من العناية المركزة..فيديو

كشف متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن تمكنه من مغادرة سريره والمشي لمسافة قصيرة خلال فترات الراحة.





يأتي ذلك بعد خروج جونسون من العناية المركزة إثر معاناته من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وفي أول ظهور لرئيس الحكومة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا قالوا إنه لبوريس جونسون أثناء خروجه من العناية المركزة ونقله للجناح الخاص به في المستشفى.





ويظهر في الفيديو جونسون مستلقيا على السرير بينما يحييه جميع المتواجدين في المستشفى من أطباء وممرضين وغيرهم، حيث قاموا بتأدية التحية والتصفيق أثناء مرور جونسو.



