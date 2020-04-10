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محافظ الدقهلية يكشف خطوات تطهير كفر سرنجا من فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:52 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرض الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، آخر تطورات الإصابة بفيروس كورونا داخل المحافظة مؤكدا أن هناك خطة للتقصي والتطهير لأي قرية أو مركز تظهر به حالات إصابة بالكورونا.

وتابع محافظ الدقهلية خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" أن المحافظة من أوائل المحافظات التي ظهر بها حالات إصابة بالكورونا، وهناك وعي كبير بين المواطنين، موضحا أن هناك 4 قرى ولكن ليس بشكل كامل معزولة ذاتيا بسبب ظهور حالات إصابة بها.
 
وعن تفاصيل تطهير كفر سرنجا بمركز ميت غمر بعد ظهور حالة مصابة كورونا، أكد أن الطريق الذي يستخدمه المصاب للوصول إلى مستشفى العزل يتم تطهيره بالتعاون مع رؤساء مجالس المحليات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

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