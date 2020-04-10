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أخبار البلد

أهم الأخبار.. خفض أسعار الوقود في مصر والسعودية .. والأوقاف تحسم الجدل بشأن فتح المساجد في رمضان

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:43 م
صدى البلد
 نش موقع صدى البلد الإخباري عدد من التفاصيل والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي .. 

السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

علنت أرامكو السعودية أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة..للمزيد اضغط هنا 
 
 سلطنة عمان ترحب بإعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن

أفادت قناة العربية بأن سلطنة عمان رحبت بإعلان قوات التحالف العربي وقف إطلاق النار فى اليمن..للمزيد اضغط هنا
 
 إجراءات سعودية جديدة لمواجهة كورونا بالمدينة المنورة

أصدرت السلطات السعودية قرارا تضمن العديد من الإجراءات منها  منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل..للمزيد اضغط هنا

البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين (انخفاض)

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات..للمزيد اضغط هنا

تحسم الجدل.. الأوقاف تكشف موعد فتح المساجد وموقف صلاة التراويح فى رمضان

حسمت وزراة الأوقاف الجدل حول شكل الشعائر الدينية في رمضان .. تفاصيل

 الوفيات تخطت 17 ألف حالة .. رحلة الولايات المتحدة من قمة العالم إلى جحيم كورونا ..أصل حكاية

تخطت الولايات المتحدة 17 ألف حالة وفاة .. للمزيد اضغط هنا

ممنوع الدخول والخروج.. شبرا الخيمة تحت العزل بسبب كورونا.. ماذا يحدث؟

أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف..للمزيد اضغط هنا

صدمة.. إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

علن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة..للمزيد اضغط هنا

عواقب وخيمة.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن كورونا.. شاهد

حذر الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية..للمزيد اضغط هنا 
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