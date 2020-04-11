اليوم.. بداية المحاضرات الأونلاين لطلاب التعليم المدمج بجامعة القاهرة

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن توفير كل السبل من أجل التواصل مع طلابه، والإجابة على استفساراتهم، وذلك بخصوص المادة العلمية.





وقرر المركز تنظيم مواعيد أسبوعية يمكن للطلاب التواصل خلالها مع المعيدين، تبدأ من اليوم السبت.





وأضاف المركز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الهدف من التواصل مع المعيدين هو لاستقبال الأسئلة من الكلاب، من خلال الدخول على البريد التعليمى المتاح على صفحاتهم الشخصية.



