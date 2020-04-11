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تعليم

اليوم.. بداية المحاضرات الأونلاين لطلاب التعليم المدمج بجامعة القاهرة

السبت 11/أبريل/2020 - 01:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن توفير كل السبل من أجل التواصل مع طلابه، والإجابة على استفساراتهم، وذلك بخصوص المادة العلمية.

وقرر المركز تنظيم مواعيد أسبوعية يمكن للطلاب التواصل خلالها مع المعيدين، تبدأ من اليوم السبت.

وأضاف المركز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الهدف من التواصل مع المعيدين هو لاستقبال الأسئلة من الكلاب، من خلال الدخول على  البريد التعليمى  المتاح على صفحاتهم الشخصية.

وأشار مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، إلى أن ذلك سيكون وفقا لمواعيد المقررة طبقا لجدول التالي.
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