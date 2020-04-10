لذيذ وصحي.. طريقة عمل التوست بزبدة البرتقال خطوة بـ خطوة

يحتاج العديد من الأشخاص التنوع فى إعداد الأطعمة، وخاصة خلال الوقت الحالى، ولذلك نقدم لكى طريقة عمل التوست بطريقة مختلفة.









مقادير التوست بزبدة البرتقال

توست أبيض

زبدة

زبيب أحمر

لوز مقشر

لبن

بيض

فانيليا

سكر

سكر بني

عصير برتقال

بشر برتقال

بشر ليمون





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طريقة تحضير توست بزبدة البرتقال

* تذاب زبدة على النار.





* تقطع أحرف التوست ثم تقسم على شكل مثلثات.





* يبطن قالب بايركس بالزبدة ثم تدهن مثلثات التوست بالزبدة، وترص طبقة توست بالقالب.





* يكسر اللوز ويضاف مع الزبيب وبشر البرتقال.





* تكرر طبقة التوست المدهونة بالزبدة ثم المكسرات وبشر البرتقال.





* يرب البيض مع السكر والفانيليا ثم يضاف اللبن وعصير البرتقال وبشر البرتقال وبشر الليمون، ثم يضاف على الوجه ويرش السكر البني.





* تسوى بالفرن وتترك حتى يحمر الوجه ثم تقدم.



