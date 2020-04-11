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أخبار البلد

مجلة الكرازة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية تصدر الكترونيا بسبب "كورونا"

السبت 11/أبريل/2020 - 01:41 ص
مجلة الكرازة
مجلة الكرازة
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سامح سلام

أعلنت إدارة مجلة الكرازة الصادرة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نشر العدد الجديد من المجلة الكترونيا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.



قالت إدارة المجلة إن نشر المجلة الكترونيا يأتى في إطار استمرار الظروف
الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتمديد حظر التجوال، حيث سيكون العدد الجديد متاح عبر  صفحة المجلة على الفيسبوك وصفحة المتحدث الرسمي للكنيسة، وكذلك الموقع الرسمي للمجلة على شبكة الإنترنت.  



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس اليوم الجمعة صلوات جمعة ختام الصوم من دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون، دون حضور شعبي.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا تواضروس الثاني إنه سيتم نقل الصلوات عبر الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية على فيس بوك، إلى جانب القنوات الفضائية المسيحية.



وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيصلي صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد (أسبوع الآلام)، بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي.



ودعا قداسة البابا تواضروس أبناء الكنيسة في كل مكان إلى الحرص على المشاركة في هذه الصلوات عبر الشاشات لتتأصل فينا وحدانية القلب والروح التي للمحبة.

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