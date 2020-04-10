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توك شو

متعافية من فيروس كورونا تكشف كواليس تواجدها بالعزل الصحي بـ"قها"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:39 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قالت شيرين عبدالله، إحدى المتعافين من مرض فيروس كورونا بمستشفى الحجر الصحي بقها، إن الطاقم الطبي بالمستشفى يقدم الخدمات لجميع المرضي على أعلى مستوى، دون تمييز بين مريض وآخر، حيث إنها لاقت أفضل عناية طبية على مدار 14 يوما، قضتها داخل المستشفى.

وقالت "شيرين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي"، ويقدمه " رامي راضوان"، أمريكا والدول المتقدمة "بتغير من مصر بسبب نجاحها في علاج مرضى كورونا والسيطرة على المرض.

وتابعت "شيرين": " الدولة قدمت كل ما عليها، ووزارة الصحة قدمت بروتوكول علاج لحماية المرضى، والجيش الأبيض في مستشفيات العزل هم أبطال المرحلة يؤدون واجبهم بصدق وإخلاص، ولم نلاحظ تفرقة بين مريض وآخر".
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