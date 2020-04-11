كيف سيكون حظك لهذا الأسبوع من السبت ١١ إلى الجمعة ١٧ أبريل؟

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟.. وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 11 الى الجمعة 17 نيسان 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.









نظرة فلكية عامة لهذا الاسبوع

الخبر الاهم الفلكي الاهم لهذا الاسبوع هو انتقال كوكب عطارد الي برج الحمل ما يعني مايعنى ان مواليد الابراج الحمل السرطان الميزان والجدي امام بداية مرحلة جيدة من التواصل والاتصالات والمفاوضات وتتسهل الاوراق والملفات والمعاملات القانونية والادارية وتعود دورة الحياة الى طبيعتها.

بالنسبة الى حركة الكواكب الزهرة في العشرية الاولي من برج الجوزاء المشتري في حركة امامية في برج الجدي ما يعطي فرص مالية كبير لمواليد برج القوس من العشرية الثالثة المريخ في حركة امامية فى العشرية الثانية في برج الدلو زحل في بيته العشرية الثانية للدلو ميما يعطي حظوظ كبيرة لمواليد برج الاسد عموما خاصتا المولدات في العشرية الاولي لارتباط قريب سواء خطبة او زواج بالاضافة الى وجود الشمس في العشرية الثالثة في برج الحمل ما ينعكس سلبا صحيا علي مواليد الثور والعقرب.

تشهد بداية الاسبوع وجود القمرفي برج القوس الناري بعد إرهاق وتعب الايام الماضية تبدو حيويتك في أوجها وتبدي الآن استعدادًا للقيام بالنشاطات الصعبة والمستحيلة . كما تعمل بانتظام دون تلكؤ أو مماطلة وتسير بخطى ثابنة نحو الامام مصممًا على اجتياز العقبات بجرأة فاضحة ومتأكدًا سير الأمور بشكل طبيعي وسهل وتكون الايام الثلاثاء والاربعاء ايام ارباح لمواليد برج القوس بتواجد المشتري والقوس في بيت المال الخاص بكم يا مواليد القوس.

بعدها ينتقل القمريومي الثلاثاء والاربعاء الى برج الجدي الترابي وبعدها مع نهاية الاسبوع ينتقل القمر الي برج الدلو المائي













:برج الحمل





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

اسبوع مهم جدا جدا يبدأ والقمر الجديد في برج القوس الناري الصديق يجعلك تنطلق بقوة يومي السبت والاحد والاثنين وكل التاثيرات تصب في مصلحة اعمالك كما يجعلك متحمس نشيط تحرك امورك ومسائلك والقرارات الشخصية وتتطور ظروفك بالاتجاه الصحيح وبكل ثقة بالنفس لكن مع انتقال القمر الى برج الجدي يومي الثلاثاء والاربعاء فربما تظهر مسائل مالية اقساط وفواتير مستحقة فلا تراهن على الحظ بل اشتغل دون اي استخفاف بالواجبات تتحسن الظروف في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى الدلو الصديق ما يجعلك تتمتع بطاقات هائلة ورائعة تكون من السباقين تتخطى العقبات وتدافع عن حقوقك فانت شخص ذكي لا تنقصك لا الحجة ولا الخطة بادر وتحرك فانت مدعوم من التاثيرات الفلكية الجيدة.





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تكون الحياة الاجتماعية اكثر تناغما معك ويشجعك وجود الزهرة في برج الجوزاء على اعتماد طريقة جديدة في شؤونك العاطفية تحمل اليك الافراح الشخصية والاجتماعية العازب او المنفصل من الممكن ان يكون عناك عن تعارف او لقاء شريك كنت تتمنى ان تجده.





برج الثور:





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

الجو العام يتغير لصالحك ابتداء من هذا الاسبوع فانت تعتبر من الاشخاص المميزين بالعمل لكن لن تكون نجاحاتك على قدر آمالك مع وجود القمر الجديد في القوس يومي السبت والاحد والاثنين ما يجعل نوعية الوقت متقلبة وصعبة يجب عليك ان تنتبه وان تعمل بكل قوة ونشاط وان تبتعد عن المنافسات الصعبة لانك تفتقد الى القوة والحظ كما ان خصمك يكون اقوى منك فما عليك الا ان ترتاح بانتظار وصول القمر الى الجدي الصديق يوم الثلاثاء والاربعاء ما يجعلك المنافس الاقوى والاصعب فلا تخاف فانت امام صفحة مفصلية تقرر فيها ما تريد وما يناسبك فما عليك الا ان تتقدم بقوة وبكل جرأة قبل وصول القمر الى الدلو في عطلة الاسبوع عليك ان تكون جاهزا وتثبت وجودك فانت شخص مبدع افكارك سباقة مميزة ورائعة جدا جدا فلا احد يستطيع ان يتخطاك بالافكار المبدعة والايجابية على الصعيد المالي من الممكن ان يكون هناك ارباح بتواجد كوكب الزهرة فى بيت المال الخاص بك خاصتا لمواليد الثور من العشرية الاولي





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تكون الاجواء الشخصية ممتازة وتعبر الى طريق جميل يسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الشريك ، تكون اللقاءات عذبة فتشعر بالسعادة والراحة ولا سيما أن الحبيب يتفهم أوضاعك ويخفّف عنك الهموم والمتاعب.





برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

بداية اسبوع داعمة ومساعدة تعيش ايام مميزة السبت والاحد والاثنين تكون في قمة الانسجام والتفاؤل تساعدك الظروف القمرفي برج القوس الناري والكواكب المجتمعة في برج الحمل الناري الصديق على وضع اسس متينة ويشير الى رحلة مليئة بالحركة والسفر واللقاءات والمفاوضات لكن عليك ان تنتبه من تاثيرات القمر من برج الجدي بين الثلاثاء والاربعاء وإياك والمجازفة انها فترة غير مناسبة بتاتا انتبه من الاعطال والخلافات والاشخاص العدائيين ولا تقحم نفسك بظروف صعبة وقاهرة لانك لا تملك القوة للصعود من الهوة ان نوعية الوقت سلبية كما عليك التنبه من المحتالين من التاخير من خيبات الامل ومن الامور المعاكسة والقرارات الفاشلة كي لا تندم لاحقا لكن مع وصول القمر الى برج الدلو الصديق في عطلة الاسبوع تتوضح الامور وتصحح الاخطاء التي حصلت في الايام السابقة وتكون واثقا من القرارات الذي تريد انتباشر بها.





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

بإمكانك أن تعيش أسبوعًا جميلًا فعلًا مع وجود كوكب الحب في برجك ما يجعل الجو العام واعدا بالسعادة والغرام وقد يحمل اليك مفاجأة كبيرة تسعد قلبك. تكثر الدعوات والاجتماعيات وتكون فترة ممتازة للارتباط ولتأكيد النوايا وللزواج أو اعلان خطوبة.









برج السرطان:





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تعيش بداية اسبوع ضاغطة بالمسؤوليات تكون امام امتحان صعب يومي السبت والاحد والاثنين تحت تاثير القمر في القوس الناري يجب ان تكون على قدر المسؤولية وان تكون جاهز كي تتعامل مع الواجبات بكل دبلوماسية تتقدم الحظوظ ويدعك القمر من برج الجدي الترابي يومي الثلاثاء و الاربعاء فتكون هذا الفترة الانسب والانجح ان تاثيرات القمر تتكاتف وتتعاون معك وتخدم مصالحك انها ايام قوية جدا تتآمر معك وتخدم مصالحك تتراجع الحظوظ في عطلة الاسبوع تحت تاثير القمر من برج الدلو ما يولد التوتر وسؤ التفاهم فلا تترك الاور تتداخل في بعضها انتبه لاغرضك نظم افكارك ولا تقحم نفسك تحت ظروف صعبة فانت لا تملك الطاقة الكافية للمجازفة.





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

بانتظار وصول الزهرة الى برجك عليك التحلّي بالموضوعية وعدم الانجراف وراء عواطفك الثائرة فالاجواء سلبية وغير سهلة بالاضافة الى كثرة الضغوط العائلية والصحية المتنوعة والانشغالات والهموم على المستوى الشخصي الذي يؤثر سلبا على الاجواء العائلية .









برج الاسد:





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

انت تعلم انك موجود ضمن فترة فلكية مصيرية ناجحة وداعمة ومهمة جدا على كافة الاصعدة شخصية مهنية مع وجود الشمسفي برج الحمل الناري الصديق والقمر ايام السبت والاحد الاثنين في برج القوس الناري الصديق انها فترة ترفع من شأنك لكن يجب عليك ان تكون جاهزا ومن الضروري ان تحضر نفسك الى نقلة نوعية في العمل او الانتقال الى عمل جديد فانت انسان كفؤ ونشيط ومدعوم من التاثيرات الفلكية الايجابية التي تخدم مصالحك لكن تحت تاثير القمر من برج الجدي ايام الثلاثاء والاربعاء تكون تحت الاضواء والجميع ينتظر منك اي غلطة انتبه انها فترة امتحانات صعبة يجب عليك ان تتعامل معها بدبلوماسية هادئة دون ان تاخذ اي قرار متسرع فكن حذرجدا تعود الاجواء وتتحسن يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر من برج الدلو فتكون فترة مناسبة لكي تفرح وتشحن نفسك بالطاقة الكبيرة وتوظف كفاءاتك في المكان المناسب.









حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

يكون المناخ العاطفي جيد جدا ورومنسي يتدخّل القدر للوقوف الى جانبك. وتسمع أخبار طيّبة ولقاءات جميلة، وتسير الأمور على افضل ما يرام وتكون على موعد مع عواطف حارّة وارتباط رسمي او خبر سعيد يخص احد الاولاد.

















برج العذراء:





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تكون مدعوما من الكون من اجمل الاسابيع تعيش انسجام كبير مع تاثيرات هذا الاسبوع الت تعطيك الجرأة لاتخاذ القرارات المصيرية او تتطلب ما تريد انه اسبوع يحقق لك الاحلام بداية مع القمر في القوس ايام السبت والاحد والاثنين اي في كما سوف يلمع نجمك اكثر مع دخول القمر الى برج الجدي بين الثلاثاء والاربعاء اي الى بيت الرابع بيت العائلة والمنزل ولا بد ان يدعمك القمر كي تعيش اجمل الايام ان الحظوظ تصل اليك على طبق من فضة لكن مع كل هذه الايجابيات يبقى عليك الحذر من يومي الخميس والجمعة بسبب معاكسة ومواجهة القمر لبرجك من برج الدلو فتبدأ النجاحات بالتراجع وتشعر بالرهبة فترة صعبة تنقلب ضدك فتكون نوعا ما متقلب الطباع مزاجي وعصبي.





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

ان وجود الزهرة في الجوزاء لا يناسبك لذلك لا تستغرب ظهور تباين في الآراء واحتدام بعض النقاشات فلا تاخذ اي قرار بالارتباط او الانفصال تحت وطأة العصبية والتمرد حاول ان تكون متسامح اكثر مع الحبيب.













:برج الميزان





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

للاسف وبصراحة عزيزي الميزان طالما ان وجود الشمس في الحمل يعني بانتظارك مضايقات ازعاج شعور بالتعب لكن يجب ان تعلم انه لا توجد ظروف مستحيلة تبدأ الاسبوع والقمر في برج القوس الناري و الشمس في الحمل فما عليك الا ا التأني والتصرف بكل هدوء ومرونة ولباقة وشطارة ولا تنجرف وراء التحديات لان الامور غير صعبة لكن عليك العمل باحتراف حتى تنتهي من هذه الاوضاع الضاغطة كذلك سوف يضعك القمر من برج الجدي بين الثلاثاء و الاربعاء امام مسؤوليات ومن الضروري ان تتابعها بدقة مسائل صحية قانونية قضائية تعود وتتحسن التأثيرات الفلكية وتشعر بالراحة والسعادة ومع وصول القمر الى برج الدلو الصديق الذي يفتح امامك ابواب النجاح والارتياح والابداع فانت انسان تتميز عن غيرك بمرونتك ودبلوماسيتك وقدراتك على الخلق والابداع ويرتاح البال ويتحدث عن مصالحة واخبار جيدة لذلك رتب امورك ونظمها ولا تترك شيئًا للصدفة.









حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:





بإمكانك القول إنه أسبوع الرومانسية والعواطف الحارة المتبادلة فلا خيبة أمل هنا ولا افكار سوداء تنغص عليك هناء اللقاءات. تنعم جميع الروابط باستقرار مميز لا يلبث أن يتطور الى الأفضل مع وجود الزهرة في الجوزاء الذي يزيد من قدرتك على التفاعل البنّاء مع محيطك.









برج العقرب:









حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

تتراجع معنوياك مع بداية الاسبوع الناري يومي السبت والاحد والاثنين مع وجود القمر فى برج القوس وتبدأ الظروف الطارئة بالظهور ان كان في حياتك المهنية او الشخصية سيكون بانتظارك الكثير من الاعمال لتقوم بها فلا تتذمر على مسمع من الاخرين تعامل مع الاحداث بمرونة وذكاء كذلك سوف تتعقد الامور اكثر مع انتقال القمر الى برج الجدي بين الثلاثاء والاربعاء ما يجعل اسوأ صفاتك تظهر على العلن الغضب الغيرة الحسد البخل الملاحظات والانتقادات الهدامة كل الامور السلبية سوف تظهر حتى انك سوف تكون مستعد لحرق خط الرجعة لذلك انتبه الى كلامك وتصرفاتك كي لا تخسر ماليا ومعنويا بسبب مزاجيتك تعود لتتحسن الامور نوعا ما يومي الخميس والجمعة فما عليك الا ان تسارع الى تصحيح الاخطاء والتواصل مع الزملاء لاعادة المياه الى مجاريها كما يجب عليك ان تتنازل قليلا.





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:





أسبوع جميل وعذب تعيش رومانسيّة وتفرح للّقاءات الشخصية والاجتماعية باستطاعتك قلب الصفحة والتحضير للانتقال الى مرحلة جديدة أكثر متانة واستقرار تنعم جميع الروابط باستقرار مميز يتطور الى الافضل









برج القوس:









حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تبدأ الاسبوع مع اشراقة نارية جيدة وحب واخبار سارة مفرحة تجعلك تؤمن بنفسك وقدراتك السبت والاحد والاثنين هم من افضل ايام الاسبوع مع وجود القمر فى برجك فما عليك الا ان تنهي كل الاعمال الصعبة من امتحانات اشغال اوراق وملفات قبل ان ينتقل القمر بين الثلاثاء والاربعاء الى برج الجدي اي الى البيت الثاني بيت المال لذلك ممكن ان تكون هناك اخبار مالية ربما كنت تنتظرها تسعدك كما سيكون بانتظارك الكثير من العمل في المكتب او واجبات دراسية جامعية واكاديمية ومسؤوليات عائلية او غير عائلية وواجبات وتعب كل هذه المتاعب تكون اسهل قبل ان ينتقل القمر الى الدلو يومي الخميس والجمعة بحيث يكون بانتظارك عطلة اسبوع معاكسة وضغوط كبيرة انتبه على نبرة صوتك فانت مزاجي ومستعد للعراك حتى مع نفسك كن دبلوماسي وابتعد عن المشاكل.





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:





وجود الزهرة في الجوزاء لا يناسب حياتك الشخصية او العاطفية تجنب كل ما قد ينعكس سلبًا عليك ويدفعك إلى التصرّف بعدائية وتهوّر وقد يكون لانشغالاتك المتعددة الأثر في إهمال الحبيب وحاجاته الشخصية.













برج الجدي:









حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:





بداية اسبوع ثقيلة وصعبة مع وجود القمر في برج القوس الى جانب الشمس في برج الحمل ما يشكل ضغطا كبيرا عليك كما يسبب مزاجية وتقلب في الطباع تتحسن الامور ابتداء من يوم الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برجك فتعيش اجمل الايام التي تبرز قدراتك الابداعية على كافة الاصعدة كما تجد الحلول لكل المشاكل الصعبة والمعقدة ان الفلك يقدم لك مكافأة هدية فما عليك الا ان تستفيد من نوعية الوقت التي يقدمها لك الحظ تعود وتضعف حيويتك في عطلة الاسبوع تحت تاثير القمر من برج الدلو الذي يجعلك تواجه تغييرات طارئة وقد تشكو تراجعًا في المعنويات وتأخيرا في المعاملات وبلبلة وقلق.





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:





يتمّ التواصل مع الحبيب على نحو رومانسي وناضج، ما يعزّز الثقة بينكما تباشر بدورة فلكية ممتازة على الصعيد العاطفي ويزيد من جاذبيك وسحرك تعرف فترة استثنائية على صعيد اللقاءات العاطفية واجواء المغازلة والودّ والتقارب









برج الدلو:









حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

بداية اسبوع داعمة من القمر في القوس ما يجعلك تمتلك طاقة فكرية وجسدية وهذا هو سر نجاحك فلا تخاف من المواجهة او المقابلات فانت شخص مبدع افكارك سباقة ومتقدمة لكن مع انتقال القمر الى الجدي بين الثلاثاء والاربعاء يسبب لك في مواجهة فلا مجال للتهرب منها او من الامر الواقع







