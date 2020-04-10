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متحدث البترول: 4 شركات كبرى فازت بمناقصة البحر الأحمر

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:43 م
حقل بترول
حقل بترول
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عادل نصار
كشف حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول تفاصيل جديدة في مناقصة البحر الأحمر.

وقال عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، إنه يوجد 3 عروض ويتم الان اتخاذ الاجراءات القانونية وتذهب لمجلس الوزراء ويتم بحثها في مجلس الدولة وبعده لمجلس النواب.

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول، أنه يوجد 4 شركات كبرى فازت بمناقصة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول تعمل بشكل طبيعي.

وأكمل عبد العزيز، أن نعمل وفقا لبرنامج معين في توصيل الغاز للمنازل ونطبق إجراءات احترازية، وهذه الخطة تعمل على توصيل الغاز الطبيعي لمليون وربع المليون مواطن خلال العام الحالي.

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