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ديني

الصيام في شعبان سنة مستحبة عن رسول الله.. فهل فاتتك بانقضاء النصف؟

السبت 11/أبريل/2020 - 09:02 ص
الصيام في شعبان سنة
الصيام في شعبان سنة مستحبة عن النبي..هل فاتتك بانقضاء النصف
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أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى كل ما فيه فلاح لنا في الدنيا والآخر، ويجعلنا نفوز برحمة الله تعالى، ومن وصاياه تحري الأشهر المباركة لاغتنام ما فيها من نفحات وعطايا ربانية، فورد أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم أغلب شهر شعبان

وأوضح « الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يُستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان، منوهًا بأن من حكم استحباب الصوم في شهر شعبان، أنه إعداد وتدريب على صوم رمضان، فمن أراد الفوز، أحسن الاستعداد قبل بدء السباق في رمضان. 

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واستشهد بما أخرجه مُسلم، أنه قد سُئلت أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها-، عن صيام سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت : «كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا».

حكم صيام النصف الثاني من شعبان
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه اختلف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان على عدة أقوال.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «رزقني الله بأم كثيرة الصيام في العام كله ومنه شهر شعبان وقد أخبرني البعض بحرمة الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان, فما مدى صحة ذلك حتى أخبرها به؟»، أنه قال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال.

وأضافت: أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، الثاني قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء.

وتابعت: ولعل الأقرب إلى الصواب: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

واستطردت: قال الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع.

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