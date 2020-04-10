وزيرة التضامن توضح خطوات سير خطة صرف المعاشات.. فيديو





قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد اصحاب المعاشات فى مصر أكبر من عدد الموظفين ، لافته إلي أن اصحاب المعاشات بيتم صرف معاشاتهم يوم 1 ويوم5 فى الشهر واحيانا يوم10.





وأشارت نيفين القباج، أثناء مداخلتها الهاتفية علي برنامج"الحياه اليوم" المذاع علي قناة الحياة، إلي وجود مطالبة من جانب البعض لجعل المعاشات يوم واحد من بداية كل شهر، لافتة إلي أن ذلك سيكون صعبا تطبيقه الفترة الحالية نتيجة العدد الكبير من اصحاب المعاشات.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن بالرغم من ان مكاتب البريد تخطت الــ4 الاف مكتب، إلا انها مازالت قليلة مقارنه بعدد أصحاب المعاشات، لافتة إلي أن فى حالة تعامل اصحاب المعاشات الكترونيا سيعمل هذا علي تقليل التزاحم علي مكاتب البريد، مشددة: التعامل الالكترونى سهل جدا.





وأوضحت "القباج"، أن استخدام البطاقات الذكية سيساعد كثيرا فى حل معظم المشاكل، كما هو الحال مع اصحاب برنامج"تكافل وكرامه"، لافتة إلي أن الوزارة قامت بتقسيم اصحاب المعاشات إلي شرائح من أجل تقليل التزاحم علي مكاتب البريد والبنوك.





وأكدت علي أن الوزارة قامت بتعدد اماكن صرف المعاشات لتشمل مكاتب البريد والمدارس وبعض مراك الشباب، لافته إلي أن الناس تفاعلت بإيجابية مع الإجراءات المتخذة,