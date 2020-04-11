دمج وضم طعنين.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها قانونية دمج وضم طعنين.





جاء في حيثيات الحكم أنه مؤدى ضم الطعنين رقمي ٧٢١٠ لسنة ٨٦ ق ، ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق المقامين - عن ‏ذات الموضوع والسبب - اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله ، فإن اكتمال صحة ‏إجراءات الطعن الأول باختصام كافة المحكوم عليهم – الورثة - يستتبع صحة ‏إجراءات الطعن الآخر رقم ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق الذي لم يختصم فيه بعض المحكوم ‏عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الأول وفقد استقلاله عنه ، مما يكون معه الدفع - ‏بعدم قبول الطعن رقم ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق لعدم اختصام الطاعن فيه جميع المحكوم ‏عليهم - على غير أساس .‏



