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حوادث

دمج وضم طعنين.. النقض توضح هذه الحالة

السبت 11/أبريل/2020 - 07:01 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها قانونية دمج وضم طعنين.

جاء في حيثيات الحكم أنه مؤدى ضم الطعنين رقمي ٧٢١٠ لسنة ٨٦ ق ، ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق المقامين - عن ‏ذات الموضوع والسبب - اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله ، فإن اكتمال صحة ‏إجراءات الطعن الأول باختصام كافة المحكوم عليهم – الورثة - يستتبع صحة ‏إجراءات الطعن الآخر رقم ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق الذي لم يختصم فيه بعض المحكوم ‏عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الأول وفقد استقلاله عنه ، مما يكون معه الدفع - ‏بعدم قبول الطعن رقم ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق لعدم اختصام الطاعن فيه جميع المحكوم ‏عليهم - على غير أساس .‏

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