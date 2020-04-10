أخبار البرلمان: بشرى بشأن تراجع أسعار تعريفة المواصلات.. ومبادرة لـ تخفيف قيمة الإيجار





كشف حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، السبب الذي ادى لانخفاض سعر البنزين فى مصر بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها.













أيد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المبادرة البرلمانية الخاصة بإطلاق حملة "خليك إيجابي و حس بغيرك"، لتخفيف الإيجارات عن مستأجري الشقق والمحلات والمولات، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.













أكد خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، علي ضرورة تطبيق العقوبات التي جاءت في قانون العقوبات من حبس وغرامة علي كل من يقوم بترويج شائعات حول فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها وتنشيط جميع أجهزة الدولة للتصدى هذا الأمر بقوة.













أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بتصريحات وزير الإعلام اسامة هيكل التى أكد فيها أن مصر نجحت في إطالة أمد البقاء في المرحلة الثانية لفيروس كورونا وأنه سيتم تجهيز المدن الجامعية في 7 جامعات لاستقبال الحالات المصابة بكورونا والتي لا تحتاج عناية مركزة وأن الدولة أعدت منظومة متكاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.













قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن مصر تشهد حاليا ظرفا استثنائيا بمواجهة وباء كورونا، الأمر الذي يؤثر بدوره على مؤسسات الدولة ومن ضمنها مجلس النواب، لذلك لا يمكن التوقع بمصير دور الانعقاد الحالي حتى ننتهي من كورونا.













أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أنه سيتقدم بمشروع قانون لاعتبار ضحايا فيروس كورونا بالقطاع الطبي المصرى من شهداء الحرب ومعاملة اسرهم نفس معاملة شهداء مصر الأبرار من ابطال وبواسل القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية لأنهم جمعيا يتعاملون مع عدو خفى.















