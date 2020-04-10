AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أخبار البرلمان: بشرى بشأن تراجع أسعار تعريفة المواصلات.. ومبادرة لـ تخفيف قيمة الإيجار

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:59 م
البنزين
البنزين
Advertisements
حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 10 أبريل:



كشف حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، السبب الذي ادى لانخفاض سعر البنزين فى مصر بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها.



أيد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المبادرة البرلمانية الخاصة بإطلاق حملة "خليك إيجابي و حس بغيرك"، لتخفيف الإيجارات عن مستأجري الشقق والمحلات والمولات، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.



أكد خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، علي ضرورة تطبيق العقوبات التي جاءت في قانون العقوبات من حبس وغرامة علي كل من يقوم بترويج شائعات حول فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها وتنشيط جميع أجهزة الدولة للتصدى هذا الأمر بقوة.



أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بتصريحات وزير الإعلام اسامة هيكل التى أكد فيها  أن مصر نجحت في إطالة أمد البقاء في المرحلة الثانية لفيروس كورونا وأنه سيتم تجهيز المدن الجامعية في 7 جامعات لاستقبال الحالات المصابة بكورونا والتي لا تحتاج عناية مركزة وأن الدولة أعدت منظومة متكاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. 



قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن مصر تشهد حاليا ظرفا استثنائيا بمواجهة وباء كورونا، الأمر الذي يؤثر بدوره على مؤسسات الدولة ومن ضمنها مجلس النواب، لذلك لا يمكن التوقع بمصير دور الانعقاد الحالي حتى ننتهي من كورونا.



أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أنه سيتقدم بمشروع قانون لاعتبار ضحايا فيروس كورونا بالقطاع الطبي المصرى من شهداء الحرب ومعاملة اسرهم نفس معاملة شهداء مصر الأبرار من ابطال وبواسل القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية لأنهم جمعيا يتعاملون مع عدو خفى.




أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان الحالي مستمر حتى 9 يناير 2021، وفقا للمادة 106 من الدستور والتي تنص على: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السجن عاما .. برلماني يطالب بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين

مشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين.. برلمانيون: وصلت إلى التعدي بالضرب.. ومطالب بتوقيع عقوبة تبدأ بالسجن 3 أشهر إلى سنة في هذه الحالة

هل يمكن توقيع عقوبة على ناقل فيروس كورونا عمدًا؟ البرلمان يجيب

بعد المطالبة بحظر التجوال بسبب كورونا.. هل يتطلب القرار موافقة البرلمان؟

برلمانى يطالب بإصدار قانون لتكريم شهداء الأطباء ضحايا فيروس كورونا

أخبار البرلمان.. 3 شواهد ترجح تراجع المحروقات في التسعيرة الجديدة.. و100 جنيه غرامة لملقي النفايات في الشارع

ترشيحاتنا

بعد إنقاذ حياة إيطالي.. مفاجأة في تحليل كورونا لراكبين بـ سفينة سياحية بالبحر الأحمر

بيراميدز يصدم الأهلي بشأن صفقة موازية لرحيل إكرامي.. تفاصيل

هل محمد صلاح يشجع الزمالك ؟.. نجم المقاولون يكشف ..فيديو

دواء ضغط متواجد في مصر يوقف نمو فيروس كورونا.. تفاصيل

أول دولة عربية تسجل صفر إصابات بـ كورونا وتعلن قرب عودة الحياة لطبيعتها

قضايا النجوم.. ممثل عجوز يغتصب طفلة.. منتج يطلب رشوة جنسية من نجمة شهيرة

AdvertisementS

ممنوع الدخول والخروج.. شبرا الخيمة تحت العزل بسبب كورونا.. ماذا يحدث؟

بداية من غدٍ.. البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين "انخفاض 25 قرشا"

لماذا قررت الحكومة خفض أسعار البنزين ربع جنيه/اللتر؟ البترول تجيب

صدمة.. إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

الصحة العالمية تحذر من التسرع في رفع الحظر تفاديا لانتشار كورونا .. شاهد

أسعار البنزين الجديدة: ٩٢ بـ 7.50 جنيه و٨٠ بـ 6.25 للتر بداية من غدٍ

السيسي يقف بسيارته فوق كوبري تحت الإنشاء ويوبخ مسئولا بسبب كمامات العمال.. فيديو

أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني .. اليسا تثير الجدل بأحدث تغريداتها

أبو العينين: النظام العالمي الجديد يتشكل على وقع تكنولوجيا الـ 5G ومصر تحتاج طفرة في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وثورة صناعية رابعة و "مبادرات سخية" من رجال الأعمال

بعد إنقاذ حياة إيطالي.. مفاجأة في تحليل كورونا لراكبين بـ سفينة سياحية بالبحر الأحمر

بعد ظهوره في اليمن.. 14 دولة بالعالم لم يصلها فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجرأهن ياسمين عبد العزيز بـ مغازلة العوضي .. 10 أفيشات للنجمات فى رمضان

طفلة مصابة بالسرطان تواجه خطر الموت بعد تأجيل علاجها بسبب أزمة كورونا

الرقص مع كلبها.. رانيا الملاح تتألق بإطلالة رياضية