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مرأة

اوعى تخلى كورونا تتعبك نفسيا .. ٨ نصائح لرفع الروح المعنوية

السبت 11/أبريل/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
بدء يشعر بالملل والقلق والاكتئاب العديد من الأشخاص حول العالم، ماذا بعد وهو السؤال الذى اصيح يشغل بال الكثير فهل حقآ البشرية سوف تنتهى ام هناك امل ومستقبل وسريعة ما ينتهى فيروس كورونا. 


ففى إطار هذا السياق وجه الدكتور مصطفى أبو العزايم، أسلحة ٨ لحماية الصحة النفسية من تأثير فيروس كورونا عليه. 

وأوضح أبو العزايم من خلال منشور له على صفحته لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان هناك "توصيات مهمة من علماء النفس" من أجل حماية النفس من الاضطراب والاكتئاب والخوف الشديد من فيروس كورونا باتباع الاتي. 


١ ٠ أعزل نفسك عن الأخبار حول فايروس كورونا، فكل ما تحتاج إلى معرفته، أصبحت الآن تعرفه بالفعل.

2 .  لا تبحث عن عدد الموتى، فهذه ليست مباراة لكرة القدم لكي تعرف النتيجة النهائية...تجنب ذلك. 

  3.  لا تبحث عن معلومات إضافية على الإنترنت، لأنها ستضعف حالتك الذهنية. 

4 . تجنب إرسال رسائل مرعبة ومحبطة، أذ أن بعض الناس ليس لديهم نفس القوة العقلية التي تملكها، فبدلًا من مساعدتهم، ستقوم بتنشيط الأمراض فيهم، كالاكتئاب مثلًا. 

5 .  أبحث عن ألعاب للترفيه عن الأطفال ، وتبادل الأحاديث معهم وأروي  القصص لهم.

٦ .  حافظ على الانضباط في المنزل عن طريق غسل يديك ووضع لافتة أو تنبيه لكل شخص يعيش معك. 

7 .  سيساعد مزاجك الإيجابي على حماية جهازك المناعي، في حين ثبت أن الأفكار السلبية تضعف جهازك المناعي وتجعله عاجزًا عن مقاومة الفايروسات. 

  8 .  الأهم من كل ذلك ، أن تؤمن إيمانا راسخا بأن هذا الوباء سوف يمر وسنكون جميعًا في أمان بإذن الله ....! 

  كن إيجابيا ... كن آمنا

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