ماذا إذا تعذر طالب الحصول على متعلقاته الشخصية من المدن الجامعية بالقاهرة.. الإدارة تجيب









أوضحت إدارة المدينة الجامعية بجامعة القاهرة ، أنه في حالة تعذر الطلاب عن الذهاب إلى المدينة للحصول على متعلقاتهم الشخصية، بسبب ظهور حالة مصابة بكورنا في بلدهم، فأنه سيتم الاحتفاظ بها حتى يتمكنوا من استلامها.









ونوهت إدارة المدينة على طلاب الذين يسكنون بها، الالتزام بالجدول المعلن منعا التزاحم والأخذ بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات وكذلك الاحتفاظ بمسافة أمنة بينه وبين زملائه.







