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تعليم

ماذا إذا تعذر طالب الحصول على متعلقاته الشخصية من المدن الجامعية بالقاهرة.. الإدارة تجيب

السبت 11/أبريل/2020 - 03:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي


أوضحت إدارة المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، أنه في حالة تعذر الطلاب عن الذهاب إلى المدينة للحصول على متعلقاتهم الشخصية، بسبب ظهور حالة مصابة بكورنا في بلدهم، فأنه سيتم الاحتفاظ بها حتى يتمكنوا من استلامها.


ونوهت إدارة المدينة على طلاب الذين يسكنون بها، الالتزام بالجدول المعلن منعا التزاحم والأخذ بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات وكذلك الاحتفاظ بمسافة أمنة بينه وبين زملائه.


يذكر أن المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، قد تم تجهيزها لتكون حجر صحي، في حالة الوصول للمرحلة الثالثة، وتفشى، فيروس كورونا في مصر. كما أعلنت عن مواعيد محددة وفقا لجدول لحصول طلاب المدينة على متعلقاتهم الشخصية، تراعي عدم الزحام، والوقف في أماكن أمنة تراعي المسافات بين الطلاب وبعضهم.
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