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أحمد موسى يهاجم المستشار الإعلامى بالإسكندرية: بيئذي أهالى المحافظة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:29 م
احمد موسى
احمد موسى
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أسامة علي

هاجم الإعلامى أحمد موسى، المستشار الإعلامي لمحافظة الإسكندرية، بسبب محاولته منع مراسلى صدى البلد من رصد مدى التزام المواطنين بالمحافظة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.


وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على "مسئوليتى"المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المستشار الإعلامي لمحافظة الإسكندرية تحدث مع المراسلين بطريقة لا تليق، معلقا: "تقريبا مش فاهم شغل الإعلام".


وتابع موسى، كان يجب عليه ترك المراسلين يؤدون عملهم وعند وجود أى ملاحظات، يمكن لمحافظ الإسكندرية التعليق عليها، فهو يتواصل مع برنامج على مسئوليتى باستمرار.


وأكد الإعلامى أحمد موسى، أن الإعلام يؤدي دوره المنوط به، ويكشف السلبي والإيجابي، ويساهم فى التوعية بخطورة فيروس كورونا.


وتابع: بالقانون محدش يقدر يمنع الإعلام من تأدية عمله، يجب تواجد الإعلام فى الشارع.


وعرض موسى، فيديو كارثيا لسوق فى محافظة الإسكندرية يتجمع به مئات المواطنين، قائلا: "لما تمنع الإعلام من رصد الواقع يبقى بتتسبب فى ضرر لأهالى الإسكندرية.

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