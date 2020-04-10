وزيرة التضامن تكشف خطوات إنقاذ أمهات الأطفال بلا مأوى

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجود حملات يومية للتعامل مع المواطنين بلا مأوى من الشارع، معربة عن رفضها إطلاق مصطلح "مشردين" على هذه الفئة.





وتابعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك 17 سيارة تجوب الشوارع للتعامل مع مثل هذه الحالات، فضلا عن افتتاح 7 مؤسسات جديدة للمواطنين بلا مأوى.





وأشارت "القباج" إلى أنه تم تخصيص إحدى هذه المؤسسات الجديدة لتقديم الدعم النفسي لهؤلاء المواطنين، وجار تجهيز مبنى جديد للأمهات الصغيرات، معقبة: "في الشارع أمهات أطفال ومخلفين أطفال".





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.