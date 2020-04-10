AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة التضامن تكشف خطوات إنقاذ أمهات الأطفال بلا مأوى

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:39 م
نفين القباج وزيرة
نفين القباج وزيرة التضامن
Advertisements
حمزة شعيب
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجود حملات يومية للتعامل مع المواطنين بلا مأوى من الشارع، معربة عن رفضها إطلاق مصطلح "مشردين" على هذه الفئة.

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،  أن هناك 17 سيارة تجوب الشوارع للتعامل مع مثل هذه الحالات، فضلا عن افتتاح 7 مؤسسات جديدة للمواطنين بلا مأوى.

وأشارت "القباج" إلى أنه تم تخصيص إحدى هذه المؤسسات الجديدة لتقديم الدعم النفسي لهؤلاء المواطنين، وجار تجهيز مبنى جديد للأمهات الصغيرات، معقبة: "في الشارع أمهات أطفال ومخلفين أطفال".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 216 وخروجهم من مستشفى العزل

عبدالغفار يكشف خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا

الأوقاف: نسبة الالتزام بقرارات غلق المساجد تقارب 100%

الأهالي يستقبلون طبيبا عائدا من الحجر الصحي بالزغاريد.. فيديو

نجيب ساويرس: أوحش من الكورونا... الكورونافوبيا

الصحة: انخفاض أعداد المصابين بـ كورونا .. وارتفاع الوفيات

ترشيحاتنا

اللي عايزه يدفع 20 مليون| بيراميدز يضع شرطا لرحيل نجمه إلى الزمالك أو الأهلي

بعد إنقاذ حياة إيطالي.. مفاجأة في تحليل كورونا لراكبين بـ سفينة سياحية بالبحر الأحمر

تحذير عاجل من النيابة العامة السعودية| تفاصيل

تركيا في المرتبة 12.. تعرف على ترتيب دول العالم من حيث وفيات فيروس كورونا

مخنوقين وزهقانين.. محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل واقعة الكورنيش

السيسي يقف بسيارته فوق كوبري تحت الإنشاء ويوبخ مسئولا بسبب كمامات العمال.. فيديو

AdvertisementS

ممنوع الدخول والخروج.. شبرا الخيمة تحت العزل بسبب كورونا.. ماذا يحدث؟

لماذا قررت الحكومة خفض أسعار البنزين ربع جنيه/اللتر؟ البترول تجيب

بداية من غدٍ.. البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين "انخفاض 25 قرشا"

صدمة.. إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" بالبلاد

أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني .. اليسا تثير الجدل بأحدث تغريداتها

الصحة العالمية تحذر من التسرع في رفع الحظر تفاديا لانتشار كورونا .. شاهد

السيسي يقف بسيارته فوق كوبري تحت الإنشاء ويوبخ مسئولا بسبب كمامات العمال.. فيديو

السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

أسعار البنزين الجديدة: ٩٢ بـ 7.50 جنيه و٨٠ بـ 6.25 للتر بداية من غدٍ

أبو العينين: النظام العالمي الجديد يتشكل على وقع تكنولوجيا الـ 5G ومصر تحتاج طفرة في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وثورة صناعية رابعة و "مبادرات سخية" من رجال الأعمال

بعد إنقاذ حياة إيطالي.. مفاجأة في تحليل كورونا لراكبين بـ سفينة سياحية بالبحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتبعيها فورا.. 4 أشياء غير متوقعة للحصول على البطاطس المقرمشة

مكشوف من الظهر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

تعرف على موعد انطلاق وسعر نيسان فرونتير 2021.. صور