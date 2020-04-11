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بالمجان.. علاج للجيوب الأنفية في زمن كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
بسبب اضطراب الطقس، من رياح واتربة، وتغير الفصول، يعانى الكثير من مشكلة الجيوب الأنفية فما هو العلاج الأمثل؟. 

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن أفضل الوصفات لعلاج الجيوب الأنفية وبالمجان يتمثل فيما يلي:

استنشاق البخار هو أحد العلاجات المنزلية الأكثر استخدامًا لتهدئة وفتح الممرات الأنفية والحصول على تخفيف من أعراض البرد أو التهاب الجيوب الأنفية.

يطلق عليه أيضًا العلاج بالبخار ، ويتضمن استنشاق بخار الماء. يعتقد أن الهواء الدافئ الرطب يعمل عن طريق تخفيف المخاط في الممرات الأنفية والحلق والرئتين. قد يخفف هذا من أعراض الأوعية الدموية الملتهبة والمتورمة في ممراتك الأنفية.

على الرغم من أن استنشاق البخار لن يعالج العدوى ، مثل البرد أو الأنفلونزا ، إلا أنه قد يساعدك على الشعور بتحسن كبير أثناء مقاومة جسمك له. ولكن كما هو الحال مع أي علاج منزلي ، من المهم تعلم أفضل الممارسات حتى لا تؤذي نفسك في هذه العملية.

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