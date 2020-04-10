100 ألف أسرة.. "التضامن" تكشف تفاصيل برنامج تكافل وكرامة..فيديو

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستعمل علي إكمال صرف المعاشات بالطريقة الحالية مستقبلا، وتابعت قائلة: نأمل أن يتم الاعتماد علي الصرف الالكترونى حتى يقل التزاحم.





وأشارت "القباج"، أثناء مداخلتها الهاتفية علي برنامج"الحياه اليوم" المذاع علي قناة الحياة، إلي أن الهدف من برنامج "تكافل وكرامه" حماية المجتمع من الازمات الاقتصادية، بالإضافة إلي تقليل نسبة الفقر فى المجتمع وحماية الاسر الفقيرة.





وأوضحت، أن الحكومة المصرية لديها قاعدة بيانات ومن خلالها ستحدد الـ100 ألف اسرة الذين سيحصلون علي دعم برنامج"تكافل وكرامه"، لافتة إلي أن اختيار الاسر بيقوم علي عدة معايير.





ولفتت إلي أن قاعدة البيانات تضم 7 ملايين اسره، لافته إلي أن الوزارة تقدم الدعم لـ 3.5 مليون اسره منهم، ولكن حاليا ستتكفل بـ 3.600 مليون أسرة.





وأكدت علي أن الوزارة ستقوم باختيار بعض الاسر من حديثي الولاة والمسنين والمطلقات والأرامل لتقدم لهم الدعم لمدة 3 أشهر، قائلة: "مش لازم يكون دعم نقدى طوال الوقت"