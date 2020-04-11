أصغر ضحايا الوباء.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 4 أيام بسبب كورونا

توفي طفل حديث الولادة عمره أربعة أيام جراء إصابته بفيروس "كورونا"، ليصبح بذلك أصغر ضحايا الوباء المميت في البرازيل.





وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها نُشر الجمعة أن الطفل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، توفي في مدينة "ناتال" البرازيلية بعد ولادته مبكرًا عن موعده في الساعات الأولى من صباح يوم الثالث من أبريل الجاري.





وجاء في تقارير وسائل إعلام محلية أن والدة الطفل تعاني من مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم ومتلازمة تنفسية لم يتم تشخيصها بعد.





وعقب الولادة تبين أن الطفل يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي أيضًا، وقرر الأطباء نقله إلى وحدة العناية المركزة المخصصة لحديثي الولادة لكنه توفي؛ وبعد أن جاءت نتيجة فحص فيروس "كورونا" الذي أُجرى للطفل إيجابية، أفاد مسئولو الرعاية الصحية بأنهم يقومون بإجراء تحقيق للكشف عما إذا كان فيروس "كورونا" هو السبب المباشر لوفاته.





ولم تتم الإشارة إلى كيفية إصابة الطفل بالمرض وإذا ما كانت العدوى قد انتقلت إليه من والدته.



