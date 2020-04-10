هطول أمطار خفيفة على مناطق بمحافظة شمال سيناء

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وجاء هطول الأمطار وقت ساعات الحظر ، حيث لم تكن هناك أي حركة تجارية أو مظاهر للحياة العامة فى الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة.



وتسببت الرياح في تراكم الرمال على الطرق بمناطق وسط سيناء الحسنة ونخل؛ الأمر الذي قد يعيق سير العربات غدا السبت.



وأكد اللواء الدكتور محمد شوشة المحافظ، علي استمرار تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة مع مجالس المدن.



كما تم التأكيد علي تجهيز المعدات الثقيلة بمجالس المدن بالتنسيق مع هيئة الطرق، للدفع بها وقت تراكم الكثبان الرملية التي تغلق الطرق تحسبا لوقوع حوادث طرق.



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