على عكس توقعات ترامب.. مسؤول أمريكي يكشف احتمالية إعادة فتح البلاد في مايو

قال الجراح العام الأمريكي جيروم آدامز إنه لن يتم فتح معظم الأماكن في الولايات المتحدة بحلول الأول من مايو وسط تفشي فيروس كورونا الجديد.





وردا على سؤال حول ما إذا كان الأول من مايو جدولا زمنيا واقعيا لإعادة فتح البلاد ، قال آدامز إن "بعض الأماكن" ، حيث توجد مراقبة قوية ستكون قادرة على التفكير في إعادة فتح في بداية مايو ، لكنه أقر بأن معظم البلاد لن تفعل ذلك ولن تكون في هذه الفئة.





وقال الجراح الأمريكي "هناك أماكن في جميع أنحاء البلاد شهدت مستويات إصابة منخفضة باستمرار ، وبينما نزيد من الاختبار .. يمكن أن نشعر بثقة أكبر في أن هذه الأماكن" مشيرا إلى امكانية التفكير في افتتاح بعض المناطق، وفقا لموقع "ذا هيل".





وتأتي تصريحات آدامز في الوقت الذي يبحث فيه الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه قرارًا بشأن إجراءات التباعد الاجتماعي التي من المقرر أن تنتهي في نهاية أبريل، حيث أثار بعض المسؤولين احتمال إعادة فتح أجزاء من البلاد في وقت ما في شهر مايو ، حيث تؤثر جائحة كورونا على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير.





وفي وقت سابق قال وزير الخزانة ستيفن منوشين لشبك إنه يعتقد أن الشركات يمكن إعادة فتحها في مايو طالما أن ترامب "يشعر بالارتياح تجاه القضايا الطبية".





أعرب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض ، لاري كودلو ، عن أمله في إعادة فتح الاقتصاد في غضون أربعة إلى ثمانية أسابيع على أساس متجدد. كما ضغط بعض المستشارين الخارجيين على ترامب للسماح للشركات ببدء إعادة الفتح بحلول 1 مايو.





في المقابل ينظر خبراء الصحة إلى 1 مايو على أنه جدول عدائي شديد الخطورة، قائلين إن الإدارة بحاجة إلى إجراء اختبارات قوية وقدرات تتبع الاتصال لتجنب احتمال تفشي المرض في المستقبل واحتوائه مع ضمان عدم إغراق المستشفيات الأمريكية قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية.



