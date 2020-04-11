كورونا يدمر طفولة هناء.. قتل أمها وأرقدها في المستشفى مع والدها..تفاصيل

وأكد أن رواية أخرى تتردد بان احد أفراد الاسرة كان يقوم بأداء العمرة فى السعودية وعند عودته نقل العدوى للأسرة.

وأكد أن الروايات والأقاويل تعددت بان شخصا من السعودية وهو صديق للأسرة جاء لحضور عيد ميلاد ونقل لهم العدوى والاسرة لاتعرف سوى أسمه فقط ولا يعرف احدا عنوانه .

يقول سيد . ف معلم وجيران الاسرة المنكوبة إن الأجهزة لم تتوصل للمصدر الحقيقي وراء إصابة الاسرة ب مرض الكورونا ومن المصدر الاساسى وراء العدوى .

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وقد جاءت التعليقات بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك (ادعو لهم بظهر الغيب ربنا يقومهم بالسلامه هي وابوها وجدتها) ، ( أدعو لهنا ووالدها بالشفاء العاجل ولوالدتها بالرحمه ربنا يغفر لها ويسكنها فسيح جناته.)

(دعواتكم لهناء ولوالدها بالشفاء العاجل) ، (أدعوا وشيروا يمكن نكون سبب بالدعاء لله في الشفاء).

البداية كانت عندما تم رصد إعياء لزوجة ( 30 سنة ) تعانى من التهاب رئوى مزمن وربو منذ سنوات ، وفجأة شعرت بقسوة الألم ، وتم تحويلها الى متشفى الصدر بالفيوم ، التى قامت باخذ عينة ومسحه منها ، وجاءت النتيجة إيجابية ، فتم نقلها الى مستشفى العزل بالقاهرة وتوفيت فى اليوم الثانى لوصولها ، وتم دفن جثمانها فى مقابر الأسرة بمدينة الفيوم بمعرفة وزارة الصحة وبحضور أسرتها .

ثم قامت ميرية الصحة بالفيوم ، بأخذ عينات ومسحات من باقى افراد الاسرة والمخالطين لهم بلغت أكثر من 15 عينه ، وبعد الفحوصات والتحليلات للعينات ، جاءت 4 عينات أيجابية من المخالطين للسيدة التى توفيت وهم زوجها مصطفى (40 سنة ) ووالدته ونجلته الصغيرة وزوجة شقيقه.

على الفور تم نقل الزوج ونجلته وزوجة شقيقه الى عزل مستشفى 15 مايو بالقاهرة والجدة الى عزل مستشفى ملوى بمحافظة الفيوم ، للعزل والعلاج وتماثل حالتهم للشفاء .