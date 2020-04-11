كورونا يدمر طفولة هناء.. قتل أمها وأرقدها في المستشفى مع والدها..تفاصيل

يقول سيد . ف معلم وجيران الاسرة المنكوبة إن الأجهزة لم تتوصل للمصدر الحقيقي وراء إصابة الاسرة بمرض الكورونا ومن المصدر الاساسى وراء العدوى .
وأكد أن الروايات والأقاويل تعددت بان شخصا من السعودية وهو صديق للأسرة جاء لحضور عيد ميلاد ونقل لهم العدوى والاسرة لاتعرف سوى أسمه فقط ولا يعرف احدا عنوانه .
وأكد أن رواية أخرى تتردد بان احد أفراد الاسرة كان يقوم بأداء العمرة فى السعودية وعند عودته نقل العدوى للأسرة.
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وقد جاءت التعليقات بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك (ادعو لهم بظهر الغيب ربنا يقومهم بالسلامه هي وابوها وجدتها) ، ( أدعو لهنا ووالدها بالشفاء العاجل ولوالدتها بالرحمه ربنا يغفر لها ويسكنها فسيح جناته.)
(دعواتكم لهناء ولوالدها بالشفاء العاجل) ، (أدعوا وشيروا يمكن نكون سبب بالدعاء لله في الشفاء).
البداية كانت عندما تم رصد إعياء لزوجة ( 30 سنة ) تعانى من التهاب رئوى مزمن وربو منذ سنوات ، وفجأة شعرت بقسوة الألم ، وتم تحويلها الى متشفى الصدر بالفيوم ، التى قامت باخذ عينة ومسحه منها ، وجاءت النتيجة إيجابية ، فتم نقلها الى مستشفى العزل بالقاهرة وتوفيت فى اليوم الثانى لوصولها ، وتم دفن جثمانها فى مقابر الأسرة بمدينة الفيوم بمعرفة وزارة الصحة وبحضور أسرتها .
ثم قامت ميرية الصحة بالفيوم ، بأخذ عينات ومسحات من باقى افراد الاسرة والمخالطين لهم بلغت أكثر من 15 عينه ، وبعد الفحوصات والتحليلات للعينات ، جاءت 4 عينات أيجابية من المخالطين للسيدة التى توفيت وهم زوجها مصطفى (40 سنة ) ووالدته ونجلته الصغيرة وزوجة شقيقه.
على الفور تم نقل الزوج ونجلته وزوجة شقيقه الى عزل مستشفى 15 مايو بالقاهرة والجدة الى عزل مستشفى ملوى بمحافظة الفيوم ، للعزل والعلاج وتماثل حالتهم للشفاء .