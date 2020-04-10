تريند الفن.. إليسا: أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني.. شريف مدكور يشارك جمهوره بصورة طفل

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية، ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





اثارت الفنانة اللبنانية اليسا جدلا كبيرا من خلال تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر".





وقالت اليسا من خلال تغريدتها " أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج عا راسي وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم. يللي مش عاجبوا ما يتبعني. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئوا لدينا لما يشتموا غيرن، صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية."









طرح الفنان مدحت صالح، اليوم الجمعة، أحدث أغنياته، بعنوان "يا أبو بالطو أبيض"، عبر الإذاعات المصرية المختلفة؛ بهدف توجيه التحية للأطباء على جهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا.





"يا أبو بالطو أبيض" من غناء مدحت صالح، وكلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع كريم عبدالوهاب، وإنتاج شركة فيجين ميديا.









شرت الفنانة ياسمين صبرى، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ببوستر لمسلسلها القادم المقرر عرضه فى رمضان المقبل وهو بعنوان فرصة تانية.





كتبت معلقة على الصورة " فرصة تانية .. رمضان يجمعنا".









نشر الاعلامى شريف مدكور صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام له فى طفولته وهو يلهو.



