اتبعيها فورا.. 4 أشياء غير متوقعة للحصول على البطاطس المقرمشة

تحتار العديد من السيدات حول تحضير البطاطس المقرمشة لأطفالها، ولكن تحضير البطاطس المقلية المقرمشة يحتاج عادة إلى البطاطس الصلبة الصفراء ذات القشرة الرقيقة فاتحة اللون، لذلك تعتبر مثالية للخبز في الفرن أو القلي.





ولذلك نقدم لكى أهم الخطوات الهامة التى يجب أتباعها وفقًا لخبراء الطبخ:





- التقطيع:

يجب الانتباه لتقطيع البطاطس أصابع متوسطة الحجم والسمك؛ لأنها بذلك ستظل نيئة ولا رفيعة حتى لا تذوب وتتفتت، وتأخذ اللون الذهبى المفضل لديك.





- المياه:

بعد الانتهاء من تقطيع البطاطس تشطف بالمياه وتصفى جيدًا و لاترفع في الزيت وهي مبللة لأن هذا يزيد من تفككها وستظل طرية، ويمكن اضافة القليل من الخل فى المياه.





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- التقليب:

الانتباه لعدم تقليب البطاطس في بداية وضعها في الزيت لأنها في هذا الوقت تكون طرية وتقليبها سيعمل على تفككها، لهذا يجب أن تترك حتى يبدأ لونها يتغير وهو ما يدل على بداية تماسكها ودخولها في التسوية يمكن هنا تقليبها برفق حتى تحصل على اللون الذهبي والتسوية الكاملة بالقرمشة المطلوبة.



