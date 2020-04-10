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سويدية متعافية من كورونا: الأطباء المصريون يؤدون عملهم بكفاءة وإخلاص

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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عادل نصار
حكت ميريت جبريل، سويدية تحمل الجنسية المصرية، تفاصيل تجربتها مع فيروس كورونا، بعد تعافيها من الفيروس، حيث أوضحت أنها لم تكن تشعر بأي أعراض، سوى سعال وارتفاع في درجة الحرارة بسيطين، لكن زادت مع مرور الوقت، مشيرة إلى أنها ذهب إلى مستشفى العباسية، وقضت يومين هناك، قبل  إجراء التحاليل، والتي أظهرت إيجابية نتيجتها.

وأضافت "جبريل"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن وزارة الصحة اتصلت بها فورا، بعد اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، وأبلغتها بذهابها إلى مستشفى العجمي، لخوض رحلة العلاج هناك.

وتحدثت عن النظام الطبي في مصر جيد للغاية، سواء من حيث الأطباء أو الممرضين، مؤكدة أن هذا الأمر شئ مهم جدا، ورسالة أرادت إيصالها للدول الخارجية والأطباء المصريون يعملون بكفاءة واخلاص. 

وأشارت إلى أنها تعافت من المرض بعد 22 يوما، كونت خلالها صداقة وحبا مع الأطباء المصريين الموجودين بمستشفى العجمي، انعكست عند خروجها من المستشفى، مشيدة بالجهود التي تقوم بها الأطقم الطبية.
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