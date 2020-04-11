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اقتصاد

مفاجأة.. علاج جديد لـ فيروس كورونا بـ15 جنيها فقط

السبت 11/أبريل/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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وكالات
أظهرت نتيجة تحليل لـ6 أدوية محتملة يتم تجريبهم لعلاج وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أن سعر الدواء المحتمل لن يتجاوز 1 دولار أمريكي، أي ما يعادل مصري حوالي 15 جنيها، في وقت تسرع به المختبرات وشركات الأدوية من تجاربها من أجل التوصل إلى دواء لعلاج الفيروس الذي يحصد مئات الأرواح حول العالم على مدار الساعة،  بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج.
ووفقا للدراسة التي نشرت أمس الجمعة في دورية "Journal of Virus Eradication" فإن سعر الكورس الكامل لعلاج الفيروس بما في ذلك الأدوية القائمة التي روج لقدرتها على علاج الفيروس مثل الهيدروكلوركين، سيتراوح ما بين دولار واحد إلى 29 دولارا على أقصى تقدير.

وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة ستظهر نتائج الاختبارات السريرية لمجموعة من الأدوية التي ينتظر أن تقدم حلولا لكبح جماح انتشار فيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة.

وقال الدكتور أندرو هيل، وهو طبيب زائر في قسم الأبحاث الصيدلانية بجامعة ليفربول في الدراسة، إن تلك الأدوية، حال إثبات نجاحتها، سيتم إنتاجها على نطاق واسع وطرحها بالأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "تلك الأسعار المنخفضة ستمكن الدول من الحصول على العلاج بسهولة لضمان وقف انتشار المرض على أراضيها. بعض تلك الأدوية تباع أكثر من ثمن تكلفتها الأصلية بمئات المرات وعلى وجه التحديد في الولايات المتحدة.. نحتاج إلى توفير دواء رخيص يمكن الوصول إليه بسهولة من قبل الدول الغنية والفقيرة من أجل القضاء على الوباء حتى يتم التوصل إلى لقاح مضاد للفيروس خلال الأشهر 18 المقبلة".

وتابع: "لدينا بالفعل تجارب قائمة على إنتاجات ضخمة للدواء بأسعار زهيدة، وهذا ما حدث مع فيروس الكبد الوبائي والملاريا. علينا أن نجرب التجربة مرة أخرى. ستكون قصة نجاح جديدة في مواجهة وباء عالمي أكثر خطورة".
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