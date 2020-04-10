AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: تميم هرب وترك 30 ألف إصابة بـ كورونا في قطر

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:52 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي

وصلت الإعلامي أحمد موسى، عدد من الرسائل العاجلة على الهواء مباشرة خاصة بمكان تواجد تميم بن حمد أمير قطر، وعدد المصابين بفيروس كورونا هناك,

 

وكشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على "مسئوليتى"المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،أنه حسب الرسائل الواردة من الدوحة أن تميم هرب من قطر ويقيم فى إحدى الجزر البريطانية، ذلك بعد تفشي وباء كورونا.

 

وتابع حسب الرسائل: عدد الاصابات بفيروس كورونا وصل لـ 30 ألف حالة منها اصابات ضمن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فيما أعلنت الدوحة عن إصابة 3 الاف فقط.

 

وأوضح موسى، أن الجزيرة المتواجد فيها تميم إحدى الجزر المتخصصة فى عمليات غسيل الأموال.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: قطر تخفي ظهور حالات مصابة بـ كورونا لهذا السبب.. فيديو

استقبل فتاة حاملة للفيروس.. هل أصيب أمير قطر بـ كورونا ؟

بيقولوا تميم مصاب بكورونا.. أحمد موسى: مصر اتخذت قرارا صائبا بمنع دخول القطريين.. فيديو

إصابة تميم بكورونا يتصدر تويتر.. ومغردون : ربنا يتمها على خير

ذهب لطمأنة الشعب على تميم .. نائب وزير الصحة القطري يهرب من استوديو على الهواء بعد عطسة المذيع.. شاهد

الأولى عربيا والثانية عالميا.. أحمد موسى: قطر تتقدم في إصابات فيروس كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تحذر من التسرع في رفع الحظر تفاديا لانتشار كورونا .. شاهد

الزمالك يحذر كريم العراقي من التفاوض مع الأهلي

قضايا النجوم.. ممثل عجوز يغتصب طفلة.. منتج يطلب رشوة جنسية من نجمة شهيرة

تريند الفن.. إليسا: أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني.. شريف مدكور يشارك جمهوره بصورة طفل

الزمالك يوافق على منح لقب الدوري للنادي الأهلي.. تفاصيل

الإفتاء تحذر من فعل هذا الأمر السيئ عند وجود ضيف فى المنزل

AdvertisementS

ممنوع الدخول والخروج.. شبرا الخيمة تحت العزل بسبب كورونا.. ماذا يحدث؟

لماذا قررت الحكومة خفض أسعار البنزين ربع جنيه/اللتر؟ البترول تجيب

أحمد موسى: تميم هرب وترك 30 ألف إصابة بـ كورونا في قطر

بداية من غدٍ.. البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين "انخفاض 25 قرشا"

صدمة.. إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني .. اليسا تثير الجدل بأحدث تغريداتها

الصحة العالمية تحذر من التسرع في رفع الحظر تفاديا لانتشار كورونا .. شاهد

الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" بالبلاد

السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

أسعار البنزين الجديدة: ٩٢ بـ 7.50 جنيه و٨٠ بـ 6.25 للتر بداية من غدٍ

بعد إنقاذ حياة إيطالي.. مفاجأة في تحليل كورونا لراكبين بـ سفينة سياحية بالبحر الأحمر

أبو العينين: النظام العالمي الجديد يتشكل على وقع تكنولوجيا الـ 5G ومصر تحتاج طفرة في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وثورة صناعية رابعة و "مبادرات سخية" من رجال الأعمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر ضحايا الوباء.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 4 أيام بسبب كورونا

الجمهور لـ إليسا: بنحبك وعارفين إنك مسيحية.. 10 صور لها بعد تصريحاتها المثيرة

اتبعيها فورا.. 4 أشياء غير متوقعة للحصول على البطاطس المقرمشة