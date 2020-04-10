أحمد موسى: تميم هرب وترك 30 ألف إصابة بـ كورونا في قطر

وصلت الإعلامي أحمد موسى، عدد من الرسائل العاجلة على الهواء مباشرة خاصة بمكان تواجد تميم بن حمد أمير قطر، وعدد المصابين بفيروس كورونا هناك,

وكشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على "مسئوليتى"المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،أنه حسب الرسائل الواردة من الدوحة أن تميم هرب من قطر ويقيم فى إحدى الجزر البريطانية، ذلك بعد تفشي وباء كورونا.

وتابع حسب الرسائل: عدد الاصابات بفيروس كورونا وصل لـ 30 ألف حالة منها اصابات ضمن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فيما أعلنت الدوحة عن إصابة 3 الاف فقط.

وأوضح موسى، أن الجزيرة المتواجد فيها تميم إحدى الجزر المتخصصة فى عمليات غسيل الأموال.