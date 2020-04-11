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اقتصاد

اليوم تطبيق أسعار البنزين الجديدة بعد خفضها من قبل الحكومة

السبت 11/أبريل/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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مايكل عياد
تطبق من اليوم وزارة البترول والثروة المعدنية، اسعار البنزين الجديدة، وذلك في تمام الثامنة من صباح اليوم السبت الموافق 11 إبريل 2020، وذلك بعد أن اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية  المعلن عنها.


واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.


وفى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط ، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.


وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى: -

- البنزين 95 يسجل 8.50 جنيه للتر  متراجعا 25 قرشا
- البنزين 92   يسجل  7.50 جنيه للتر متراجعا 25 قرشا.
- البنزين 80 يسجل  6.25 جنيه للتر متراجعا 25 قرشا.
- كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن بدلا من 4250 جنيه

وذلك اعتبارا من 8 صباح اليوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى اسعار المنتجات البترولية.
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