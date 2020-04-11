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محافظات

رعب في الغردقة بسبب سائح إيطالي.. ماذا حدث في السفينة كوستا؟

السبت 11/أبريل/2020 - 10:21 ص
السفينة الإيطالية
السفينة الإيطالية كوستا في الغردقة
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إبراهيم جادالله


هكذا تظهر مصر وقت الشدائد ، فقد أنقذت سائحا إيطاليا من الموت المحقق على سفينة سياحية بعدما رفضت العديد من البلدان استقبالهم خشية فيروس كورونا.


البداية حينما تلقى ميناء الغردقة البحرى إشارة استغاثة من إحدى السفن السياحية القادمة من أحد الموانئ العمانية.


السفينة الإيطالية السياحية كانت تقل نحو 2000 سائح من جنسيات مختلفة وتم السماح لها بالدخول إلى منطقة المختلف الخارجي للميناء لإنقاذ حياة سائح إيطالي الجنسية مصاب بفشل كلوي.


وقبل دخول السائح المستشفى تم إنزاله برفقة زوجته وقام الحجر الصحي بميناء الغردقة البحري بإجراء فحصا طبيا لهما .


واظهرت النتائج من سلبية فحصهما من الإصابة بفيروس كورونا و تم السماح باستقبالهما وإنزالهما من على متن السفينة السياحية كوستا التي ترفع العلم الإيطالي.


وتم نقل السائح باحدى سيارات الإسعاف لأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.


يذكر أن السفينة تبحر بالبحر الأحمر في طريقها إلى ميناء فينسيا بإيطاليا ودخلت إلى المخطاف الخارجي بميناء الغردقة البحري وتم تقديم الرعاية الطبية للسائح الإيطالي وزوجته وسط اجراءات احترازية.


وأضافت المصادر أن عدة موانئ بحربة رفضت استقبال السفينة السياحية وإنزال السائح خوفا من إصابته بكورونا.


وتم السماح بإنزال الراكب وبرفقته زوجته وتم نقله بإحدى سيارات الإسعاف إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

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