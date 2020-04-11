أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لـ رمضان

أعلن الدكتور غلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توفير السلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان المعظم وعرض اللحوم الطازجة البرازيلي الممتازة بسعر 90 جنيها واللحوم السودانية بسعر 85 جنيها وبالنسبة للحوم المجمدة سعرها لم يتغير بـ 63 جنيها في الجمعيات.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الموافقة على فتح الاستيراد للحوم الطازجة مرة اخري من دولة السودان، ويوجد احتياط من اللحوم المجمدة يكفي ٤.٥ شهر، كما تم وصول اول شحنة من الدواجن المجمدة المستوردة هذا الاسبوع.

وأوضح أن البقوليات وتشمل الفول والعدس وغيرها يوجد احتياط استراتيجي آمن منها، كما تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على عدم تصدير البقوليات وخاصة الفول والعدس لسد الاحتياجات المحلية أولًا.



