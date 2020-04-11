AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لـ رمضان

السبت 11/أبريل/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
أعلن الدكتور غلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توفير السلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان المعظم وعرض اللحوم الطازجة البرازيلي الممتازة بسعر 90 جنيها واللحوم السودانية بسعر 85 جنيها وبالنسبة للحوم المجمدة سعرها لم يتغير بـ 63 جنيها في الجمعيات.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الموافقة على فتح الاستيراد للحوم الطازجة مرة اخري من دولة السودان،  ويوجد احتياط من اللحوم المجمدة يكفي ٤.٥ شهر، كما تم وصول اول شحنة من الدواجن المجمدة المستوردة هذا الاسبوع.

وأوضح أن البقوليات وتشمل الفول والعدس وغيرها يوجد احتياط استراتيجي آمن منها، كما تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على عدم تصدير البقوليات وخاصة الفول والعدس لسد الاحتياجات المحلية أولًا.

وشدد المصيلحي على انه تم التنسيق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء وكافة المحافظين على استمرار عمل كافة محال البقالة والسوبر ماركت ومحال الخضر والفاكهة والجزارة والألبان وكافة المصانع العاملة فى الصناعات الغذائية، لتعمل جميعها دون توقف ودون التقيد بساعات الحظر، واستمرار حركة الامداد والنقل لكافة السيارات التي تعمل فى مجال الصناعات الغذائية دون توقف، لضمان امداد الأسواق والمحال بكافة السلع المطلوبة لضمان استقرار الأسعار.
Advertisements

ترشيحاتنا

دواء ضغط متواجد في مصر يوقف نمو فيروس كورونا.. تفاصيل

محظوظة.. دولة عربية وحيدة لم يصلها فيروس كورونا حتى اليوم

تريند الفن.. إليسا: أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني.. شريف مدكور يشارك جمهوره بصورة طفل

أحمد عمر هاشم : موتي كورونا شهداء..فيديو

ظهور 3 أنواع من فيروس كورونا حول العالم.. تفاصيل

اضغط هنا.. قوالب جاهزة لمساعدة الطلاب على إعداد المشروع البحثي

AdvertisementS

ممنوع الدخول والخروج.. شبرا الخيمة تحت العزل بسبب كورونا.. ماذا يحدث؟

لماذا قررت الحكومة خفض أسعار البنزين ربع جنيه/اللتر؟ البترول تجيب

بداية من غدٍ.. البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين "انخفاض 25 قرشا"

أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني .. اليسا تثير الجدل بأحدث تغريداتها

صدمة.. إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

أحمد موسى: تميم هرب وترك 30 ألف إصابة بـ كورونا في قطر

أسعار البنزين الجديدة: ٩٢ بـ 7.50 جنيه و٨٠ بـ 6.25 للتر بداية من غدٍ

بعد ظهوره في اليمن.. 14 دولة بالعالم لم يصلها فيروس كورونا

السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

بعد إنقاذ حياة إيطالي.. مفاجأة في تحليل كورونا لراكبين بـ سفينة سياحية بالبحر الأحمر

الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" بالبلاد

أبو العينين: النظام العالمي الجديد يتشكل على وقع تكنولوجيا الـ 5G ومصر تحتاج طفرة في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وثورة صناعية رابعة و "مبادرات سخية" من رجال الأعمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أجل المخدرات.. أب يقتل ابنته بتركها داخل سيارة ساخنة

أصغر ضحايا الوباء.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 4 أيام بسبب كورونا

الجمهور لـ إليسا: بنحبك وعارفين إنك مسيحية.. 10 صور لها بعد تصريحاتها المثيرة