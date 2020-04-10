بـ 745 مليون دولار.. صندوق النقد الدولي يوافق على قرض طارئ لتونس

ذكرت قناة العربية أن صندوق النقد الدولي وافق على قرض طارئ بقيمة 745 مليون دولار لتونس.





وأفادت قناة الغد بأنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس ليصبح الإجمالي 643 حالة إصابة.





وفى وقت سابق قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، يصادف اليوم مرور 100 يوم على إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى لفيروس كورونا لما نسميه الآن "COVID-19".





وأضاف: لقد تغير الكثير منذ أن أطلقنا خطة التأهب والاستجابة الإستراتيجية الأولى قبل شهرين، لقد طغى الانتشار العالمي للفيروس على النظم الصحية، وعطل الاقتصاد العالمي، وأدى إلى اضطراب اجتماعي واسع النطاق، ويقدر معدل وفيات فيروس كورونا بنحو 10 أضعاف معدل الإنفلونزا، أصيب أكثر من 1.3 مليون شخص، وقتل ما يقرب من 80 ألف شخص، مضيفا أن هذا الوباء هو أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، يتطلب استجابة من الحكومة والمجتمع بأسره.