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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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اقتصاد

كم سيوفر لك خفض أسعار البنزين الجديد والنسبة المئوية له؟

السبت 11/أبريل/2020 - 08:22 ص
مايكل عياد
اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.


وفى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط ، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.


وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" النسبة المئوية للخفض والتوفير الذي تم إقراراه على سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى: -

- البنزين 95 يسجل 8.50 جنيه للتر متراجعا 25 قرشا، بنسبة 2.9%.
- البنزين 92 يسجل 7.50 جنيه للتر متراجعا 25 قرشا، بنسبة 3.2%.
- البنزين 80 يسجل 6.25 جنيه للتر متراجعا 25 قرشا، بنسبة 3.8%.
- كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن بدلا من 4250 جنيه، بنسبة 8.4%.

وذلك اعتبارا من 8 صباح اليوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى اسعار المنتجات البترولية.
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