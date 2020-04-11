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بشري..عالم فيروسات: دواء "الفيجان" نسبة نجاحه وصلت إلي 91%.. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 05:31 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ علم الفيروسات بالمعهد القومى للبحوث، إن فرضيات إصابة فيروس كورونا لأماكن أخري غير الجهاز التنفسي خاطئة، موضحا: كلها مقالات ليس لها أى اعتماد علمي أو طبي حتى الآن، لافتا إلي أن فيروس كورونا لدية مسار محدد يعمل علي دخوله وتدميره وهو الجهاز التنفسي.

وأشار محمد أحمد، أثناء مداخلته الهاتفية علي برنامج"الحياه اليوم" المذاع علي قناة الحياة، إلي أن دواء "هيدروكسي كلوروكين" لدية تأثير كبير علي فيروس كورونا، لافتا إلي أنه عمل علي الحد من حجم خلية الفيروس، متابعا: أجرينا البحث علية في معاملنا والصين تجري الأبحاث علية حاليا.

وأضاف أستاذ علم الفيروسات بالمعهد القومى للبحوث، أن دواء"الفيجان" الياباني تم تحضيره مسبقا لمكافحة فيروسات الأنفلونزا، لافتا إلي أن الصين قامت بإجراء بحث علي دواء"الفيجان" ووجدت أن نسبة نجاحه وصلت إلي 91%، متابعا معظم المرضي بعد حقنهم بالدواء تم تحويل نتائجهم من إيجابي إلي سلبي.

وأوضح، أنه من المحتمل أن ينضم دواء "الفيجان" ضمن برتوكولات العلاج في مصر قريبا، لافتا إلي أن "الفيجان" يعمل علي تثبيط الفيروس داخل الجسم حتى يتم التخلص منه.
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