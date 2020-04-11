1800 منفذ لطرح سلع أهلا رمضان بأسعار مخفضة بداية من 10 أبريل

وأكد الدكتور على المصيلحي أن عدد منافذ ومعارض اهلا رمضان هذا العام تصل إلي ١٨٠٠ منفذ بزيادة كبيرة فى عددها عن العام الماضي ومنها على سبيل المثال ٦٠ منفذا للشركة المصرية لتجارة الجملة،و ٥٠ منفذ للشركة العامة لتجارة الجملة بالإضافة إلى كافة السلاسل التجارية الاخري.





كما تم تصميم موقع إلكتروني بوزارة التموين خاص بأهلًا رمضان يحتوى على كافة عناوين منافذ اهلا رمضان ومن المتوقع ان يتم إطلاقة مطلع الاسبوع القادم.



