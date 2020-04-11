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اقتصاد

1800 منفذ لطرح سلع أهلا رمضان بأسعار مخفضة بداية من 10 أبريل

السبت 11/أبريل/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلن وزير التموين، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء عمل منافذ أهلا رمضان في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وذلك اعتبارًا من أمس الجمعة الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٠ ولمدة شهر حتي ١٠ مايو ٢٠٢٠.

وفي إطار الإعداد لـ شهر رمضان الكريم، ونظرا لإلغاء كافة المعارض، فقد قام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بعقد عدد من الاجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم الاتفاق مع أكثر من ٧٩ شركة على وضع آلية بديلة لمعارض أهلا رمضان، تضمن توفير السلع ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور على المصيلحي أن عدد منافذ ومعارض اهلا رمضان هذا العام تصل إلي ١٨٠٠ منفذ بزيادة كبيرة فى عددها عن العام الماضي ومنها على سبيل المثال ٦٠ منفذا للشركة المصرية لتجارة الجملة،و ٥٠ منفذ للشركة العامة لتجارة الجملة بالإضافة إلى كافة السلاسل التجارية الاخري.

كما تم تصميم موقع إلكتروني بوزارة التموين خاص بأهلًا رمضان يحتوى على كافة عناوين منافذ اهلا رمضان ومن المتوقع ان يتم إطلاقة مطلع الاسبوع القادم.

ويقام اهلا رمضان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، وبما يمثله من مصنعين وتجار ومنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، الذين ساهموا مع الدولة في المحافظة على ثبات واستقرار الأسعار.
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