أحمد موسى يعرض مقال محمد أبو العينين في أخبار اليوم على الهواء.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى ، بمقال النائب محمد أبو العينين، رجل الصناعة المصرية، في جريدة "أخبار اليوم"، مؤكدا أنه أصاب المعنى من أقصر الطرق وكان واضحا، وأعطى رسالة لرجال الأعمال. أصاب





وعرض أحمد موسى موسى، في برنامجه « على مسئوليتي »، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء يوم الجمعة، المقال على الهواء مضيفا أن الكلام قوي جدا، وعلينا أن نلتزم بالإجراءات لتخطي الأزمة.





وأكد مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن مقال النائب محمد أبو العينين، رجل الصناعة المصرية، حمل الكثير من الرسائل الهامة في المرحلة الخطيرة التي يمر بها الوطن، مؤكدا أن المقال قوي جدا جدا.





وأشار الإعلامي، إلى أن هذا المقال مهم جدا لأنه من رجل صناعة حقيقي ولديه أكثر من 25 ألف عامل، ونائب في البرلمان أيضًا.