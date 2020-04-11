وزيرة التضامن: صرف معاش أبريل مر بنجاح.. فيديو

أكدت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه كان هناك تنسيق تام مع وزارتي الاتصالات والتنمية المحلية في عملية صرف المعاشات، معقبة: "عملية صرف المعاش مرت بنجاح، والمخالفات لا تذكر".





وتابعت القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنهم اتخذوا عدة إجراءات احترازية لصرف معاشات شهر إبريل في ظل انتشار فيروس كورونا، كتقسيم أصحاب المعاشات لشرائح حسب قيمة المعاش، وزيادة منافذ الصرف لتقليل التزاحم أمام مكاتب البريد.





وناشدت وزيرة التضامن، المواطنين لفتح حسابات بنكية أو بريدية أو محافظ تليفونية لتحويل المعاشات عليها لتسهيل عملية الصرف.





وفي سياق آخر،أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.



