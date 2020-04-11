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أخبار العالم

اتصال هاتفي بين بن سلمان وبوتين حول أسعار النفط

السبت 11/أبريل/2020 - 12:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا فيه أسعار النفط العالمية. 

وقالت "واس": "ولي العهد والرئيس الروسي استعرضا الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي".

وأضافت: "كما جرى التأكيد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك".

ومؤخرا، بحث الرئيس بوتين خفض الإنتاج مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي هذا التحرك على خلفية توصل دول "أوبك+" لتفاهمات بشأن خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من 1 مايو المقبل ولمدة شهرين.
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