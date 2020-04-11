شاهد..دعاء الشيخ أحمد عمر هاشم لرفع بلاء كورونا

دعا الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دعاءً مؤثرا لرفع بلاء كورونا، وذلك خلال حواره ببرنامج الجمعة في مصر والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر".









وقال هاشم: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم.. يا إلهنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسأك باسمك الأعظم أن تكشف عنا من البلاء مانعلم وما لانعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأعظم".





"لا إله إلا الله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. اللهم اكشف عنا الوباء والبلاء عن أمتنا وعالمنا فإنه لايقدر على رفعه إلا أنت".









وفي سياق آخر،أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.



