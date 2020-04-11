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أخبار البلد

حوار الثقافات بـ"الإنجيلية" ينظم حملة توعية ضد كورونا بالإسكندرية

السبت 11/أبريل/2020 - 01:07 ص
حوار الثقافات بـالإنجيلية
حوار الثقافات بـ"الإنجيلية" ينظم حملة توعية
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سامح سلام

نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم الجمعة، حملة للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد بشرق محافظة الإسكندرية في قرية (الأربعمائة) إحدى قرى 'حوض 6' تحت شعار "أيد واحدة في الأزمات".

تم اطلاق الحملة بالتعاون مع بيت العائلة المصرية بالإسكندرية، والكنيسة الإنجيلية بالقرية، ومجموعة من الإعلاميين والصحفيين، وبالتنسيق مع مندوبي وزارة الصحة والإسكان للإشراف على عملية التطهير والتعقيم، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المتطوعين.

وتضمنت المبادرة عددًا من الفعاليات المختلفة، وهي القيام بحملة توعية بكل شارع في القرية من خلال ممثلي رجال الدين الاسلامي والمسيحي بالقرية، وطبيب صيدلي وإعلامي، وتضمنت الحملة الحديث عن عدة نصائح إرشادية للمواطنين من خلال مكبرات الصوت عن أهم إجراءات الوقاية والحماية والنظافة الشخصية، وضرورة البقاء بالمنزل، والرد على أي شائعات مضللة، وتأكيدًا على مبدأ المواطنة والاستعانة ببعض الأغاني الوطنية، وذلك بالتوازي مع عمل حملات تعقيم شاملة لكل شوارع وواجهات البيوت بالقرية، وتم ذلك بالشراكة مع ممثل عن وزارة الصحة والإسكان.

واستهدفت الحملة ٤٠٠ أسرة، وعمل توعية مباشرة لهم عن النظافة الشخصية وطرق الوقاية والحماية من فيروس كورونا، وأيضا التغذية السليمة، وأعراض الفيروس، وكيفية التعامل مع ظهور أي من هذه الأعراض.

وتم ذلك بأسلوب طرق الأبواب تجنبًا لأي نوع من أنواع التجمع وتم توزيع ٤٠٠ شنطة على هذه الأسر تحتوي على أدوات تعقيم وأدوات نظافة شخصية، وتم مراعاة كافة الإجراءات الوقائية الخاصة لفريق العمل والمتطوعين من أدوات الحماية والتعقيم والتوعية والحفاظ على المسافات الآمنة بين الأفراد.

حوار الثقافات بـ"الإنجيلية" ينظم حملة توعية ضد كورونا بالإسكندرية
حوار الثقافات بـ"الإنجيلية" ينظم حملة توعية ضد كورونا بالإسكندرية
حوار الثقافات بـ"الإنجيلية" ينظم حملة توعية ضد كورونا بالإسكندرية
حوار الثقافات بـ"الإنجيلية" ينظم حملة توعية ضد كورونا بالإسكندرية
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