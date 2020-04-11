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أخبار البلد

مصادر : صرف منحة العمالة غير المنتظة من جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية

السبت 11/أبريل/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

 علم صدى البلد من مصادر مطلعة ان جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية تستعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة التى اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

وكشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن بدء صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم بداية من الاحد حتى الخميس القادم وذلك من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظًا على سلامتهم وكرامتهم.

 

 

ودائما ياتى البريد بامكانياته الكبرى مع جموع المصريين في كل الأحداث ولا سيما وان له آلياته المنتشرة فى جميع المحافظات بقرابة 4 الاف مكتب والاف الموظفين بالاضافة إلى الثقة الكبرى التى يوليها المواطن المصرى فى البريد باعتباره واحد من اهم واكبر الجهات الحكومية الموثوق بها والتابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

 

ونجح البريد خلال الأيام الماضية في صرف المعاشات وسط تحديات كبرى لفيروس كورونا وتم اتخاذ قرارت احترازية تحت إشراف مباشر من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعبده علوان رئيس البريد المصري .

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