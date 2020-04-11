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حوادث

استمرار حملات التعقيم بطور سيناء.. وفودة: مراعاة اعداد العمالة في المشروعات

السبت 11/أبريل/2020 - 03:06 ص
استمرار حملات الرش
استمرار حملات الرش والتعقيم بطور سيناء
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ايمن محمد
استمرت حملات الرش والتعقيم في شوارع طور سيناء العاصمة بالسيارات الفنطاس وجابت كل احياء المدينة مساء أمس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ومنع تفشي وباء كورونا.

 وقال احمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء  إن مجلس مدينه طور سيناء يبذل اقصي مجهود  للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين   مشيرا الي ان اعمال الرش والتعقيم مستمرة ولن تتوقف  .

 ومن جانبه اكد اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء  إنه لابد من مراعاة اعداد العاملين في  المشروعات والكشف عليهم يوميا    وارتدائم  واقي الوجه  مشيرا إلي إن المشروعات  لن تتوقف   والإنتاج لن يتوقف 
 اقرا  ايضا : 
 بعد خطاب  الرئيس حملة موسعة  لإزالة التعديات 


https://www.elbalad.news/4262429

استمرار حملات التعقيم بطور سيناء.. وفودة: مراعاة اعداد العمالة في المشروعات
استمرار حملات التعقيم بطور سيناء.. وفودة: مراعاة اعداد العمالة في المشروعات
استمرار حملات التعقيم بطور سيناء.. وفودة: مراعاة اعداد العمالة في المشروعات
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