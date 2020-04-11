استمرار حملات التعقيم بطور سيناء.. وفودة: مراعاة اعداد العمالة في المشروعات

استمرت حملات الرش والتعقيم في شوارع طور سيناء العاصمة بالسيارات الفنطاس وجابت كل احياء المدينة مساء أمس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ومنع تفشي وباء كورونا.

وقال احمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء إن مجلس مدينه طور سيناء يبذل اقصي مجهود للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين مشيرا الي ان اعمال الرش والتعقيم مستمرة ولن تتوقف .





ومن جانبه اكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه لابد من مراعاة اعداد العاملين في المشروعات والكشف عليهم يوميا وارتدائم واقي الوجه مشيرا إلي إن المشروعات لن تتوقف والإنتاج لن يتوقف

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