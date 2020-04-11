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أخبار البلد

برنامج حقائق وأسرار يطلق دعوة للتكافل.. تجميع 7 ألاف كرتونة للمعتمدية كدفعة أولى

السبت 11/أبريل/2020 - 01:20 ص
النائب والإعلامي
النائب والإعلامي مصطفي بكرى
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صدى البلد
أطلق النائب والإعلامي مصطفي بكرى في برنامجه حقائق وأسرار الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد مبادرة دعوة للتكافل لمساعدة العمالة الغير منتظمة والمتضررين من قرارات الحد من انتشار فيروس كورونا.

نجح البرنامج في تجميع سيعة آلاف كرتونة كدفعة أولي من رجال الأعمال الذين شاركوا فى المبادرة لصالح قريتي المعتمدية وبرك الخيام .
وكان عدد من الجهات ولجان الزكاه قد أبدت استعداها للمساعده وقررت إرسال لجان إلي المنطقتين لبحث احتياجتهم ومن بين من قرروا التبرع النائب محمد ابوالعينين والمهندس محمد الأمين والأستاذ ماجد احمد محمد والأستاذ محمد وهدان لتقديم الدفعة الأولي نحو  7 آلاف كرتونه غذائيه هذا الأسبوع.

وكانت احدي مؤسسات الخير أعلنت من البرنامج انها أرسلت 2500 كرتونه و2.50طن لحوم.
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