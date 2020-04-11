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رياضة

برادلي: محمد صلاح من أفضل اللاعبين الذين دربتهم.. وأبوتريكة أفضل قائد

السبت 11/أبريل/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد الأمريكي بوب برادلي، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، أن محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي من الإضل اللاعبين الذين قام بتدريبهم طوال مسيرته التدريبية.

وقال برادلي في حوار مع إحدى الصحف الأمريكية:" أفضل لاعبين دربتهم، هريستو ستويتشكوف وذلك في آخر أيام مسيرته المهنية، من حيث الشخصية والعقلية والقوة، وأيضًا محمد صلاح، فبدأت تدريبه عندما كان يبلغ فقط 19 عامًا، وكان يشبه هريستو من حيث السرعة والقوة ولعبه بالقدم اليسرى، أخبرته وقته أنهه يشبه وأريته فيديو لمهاراته، كان شيئًٍا رائعًا لي أن أرى صلاح يتطور بهذا الشكل، أنا فخور به."

وأضاف:" قمت بتدريب العديد من اللاعبين الجيدين أيضًا مثل أبوتريكة، والذي كان أفضل قائد دربته، في أول معسكر لي لم أقم باستدعائه، ليخرج بتصريح رائع قال فيه أنه لا يلعب مع الأهلي لذا فعدم استدعائه أمر طبيعي وأكد أنه سيظهر لي ما يجبرني على استدعائه، لم يشتكي بل اجتهد."
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