مستقبل وطن يوزيع 300 شنطة غذائية للأسر المتضررة من أزمة كورونا بنصر النوبة .. صور

قامت أمانة الإستثمار بحزب مستقبل وطن بمركز نصر النوبة بتوزيع 300 شنطة مواد غذائية علي الأسر المتضررة من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

ويأتى ذلك فى إطار الدور الاجتماعي للحزب وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وإشراف النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بمحافظة أسوان.

ومن جانبه قال أسامة عبدالستار أمين الإستثمار في حزب مستقبل وطن بمركز نصر النوبة بأن هذه المساعدات الغذائية تستهدف دعم 300 شخصًا من المتضررين من أزمة الكورونا من العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر إحتياجًافي مختلف قري مركز نصر النوبة .

وأوضح أسامة عبد الستار بأن الشنطة الغذائية الواحدة تحتوي علي حوالي 10 كجم من السلع الغذائية المتنوعة مثل الأرز والفول والعدس والمكرونة وعلبة سمن كبيرة وزجاجة خل و ملح .

كما تحتوى الشنطة علي كيلو سكر وباكو شاى، ويتم توزيع هذه السلع الغذائبة إعتبارًا من اليوم السبت على المستحقين بالتنسيق مع العمد والمشايخ في مركز نصر النوبة وذلك لتلبية إحتياجات المواطنين والتخفيف عنهم فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى إطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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