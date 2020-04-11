أمريكا تعرض مكافأة مالية مقابل معلومات عن قيادي خطير بحزب الله





أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن مكافأة مالية مقابل معلومات عن القيادي بحزب الله اللبناني محمد كوثراني.





وقالت الوزارة عبر حسابها على موقعها الإلكتروني الرسمي: "كوثراني ساهم في تنسيق نشاطات الجماعات الموالية لإيران في العراق".





ويحمل كوثراني الجنسيتين اللبنانية والعراقية ومسجل لدى السلطات الرسمية تحت اسمي محمد كوثراني وجعفر الكوثراني، ولديه قيود رسمية بتواريخ ميلاد في أعوام: 1945 و1959 و1961 بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية والتي أفادت بأنه مولودة في مدينة النجف بالعراق.





وتدخل كوثراني في مايو 2018 لرأب الصدع ما بين فصائل وقادة في الحشد الشعبي في العراق، وفق تقارير إعلامية، إذ احتدمت في وقتها الخلافات ما بين "الحشد الولائي" التابعين لإيران، وأخرين يتبعون المرجع علي السيستاني والتيار الصدري.





وأشارت تقارير إلى أن مستشارين يعملون بتوجيهات من الكوثراني بالتنسيق مع قادة الحشد الشعبي، للتصدي لتظاهرات العراق وإحباط مطالب العراقيين الغاضبين من الطبقة السياسية، ناهيك عن "تنسيق دور حزب الله لتوفير التدريب والتمويل والدعم السياسي واللوجستي للجماعات المتمردة الشيعية العراقية".



























