AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أكثر من 5 آلاف حالة.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل إزالة التعديات"فيديو"

السبت 11/أبريل/2020 - 06:21 ص
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الاراضي
Advertisements
اسراء صبري

قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه فور قيام الرئيس السيسي بتقديم توجهات خاصة بإزلة كافة التعديات المقامة علي ارضي الدولة، قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع قوات الامن والمحافظين، بالإضافة إلي نواب المحافظين بمكافحة التعديات التى يقوم بها مايعرفون حاليا بـ"تجار الإزمات".

وأشار خالد قاسم،أثناء مداخلته الهاتفية علي برنامج"الحياه اليوم" المذاع علي قناة الحياة، إلي أن الوزارة منذ توجهات الرئيس قامت بإزالة أكثر من 5ألف حالة تعدي، لافتا إلي أن الـ5 ألف حالة تتنوع مابين، 2100حالة تعدي وبناء علي اراضي زراعية فما يقارب 1200فدان.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك 2500حالة إزالة لمبانى مخالفة بمجمل 40 ألف متر، بالإضافة إلي 500 إزلة تعدي على اراضي الدولة.

وأكد علي وجود أكثر من 15 موجة من وزارة التنمية المحلية تعمل علي إزالة التعديات على حقوق وأراضي الدولة، لافتا إلي أن محافظ التنمية المحلية شدد علي ضرورة استمرار عمليات الإزلة طوال اليوم، ليس فى أوقات الحظر فقط.

وأوضح أن اى بناء لا يحمل تصاريح سليمة ومخالف سيتم التعامل معه بقرار الإزله على الفور، لافتا أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات القانونية مع المعتدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق الشعب.. إزالة 62 حالة تعد ضمن الموجة الـ 15 بالبحيرة.. صور

حق الشعب: إزالة 295 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالشرقية

إزالة 151 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

إزالة 11 ألفًا و651 مبنى مخالفا و4246 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمحافظات

التنمية المحلية: تلقينا أكثر من 1447 رسالة خاصة بفيروس كورونا.. فيديو

حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تضرب المعتدين على أراضي الدولة بيد من حديد.. إزالة 27 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا.. وإزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية جنوب بني سويف

ترشيحاتنا

مواطن بـ قطر يكشف كوراث نظام تميم في أزمة كورونا.. فيديو

اضرب جامد..أحمد فهمي يكشف رأية في مسلسل "و نحب تاني لية" لياسمين عبد العزيز

السعودية تعلن سبب تزايد الإصابة بـ كورونا داخل المملكة

حصيلة ضخمة لضحايا كورونا في الهند خلال 24 ساعة

بسبب شخصين.. عزل عزبة بالإسماعيلية بعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا

بعد بيان وزارة الصحة.. تعليق مثير لأحمد موسى على تطورات كورونا في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون الحظر.. قصة شعر مرعبة بالسكينة والساطور| فيديو

كنز للجسم..فوائد لبان الدكر للتنحيف والتخلص من الترهلات

14 طعاما ينظف الكبد من السموم.. تعرف عليها