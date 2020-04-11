أكثر من 5 آلاف حالة.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل إزالة التعديات"فيديو"





قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية ، إنه فور قيام الرئيس السيسي بتقديم توجهات خاصة بإزلة كافة التعديات المقامة علي ارضي الدولة، قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع قوات الامن والمحافظين، بالإضافة إلي نواب المحافظين بمكافحة التعديات التى يقوم بها مايعرفون حاليا بـ"تجار الإزمات".





وأشار خالد قاسم،أثناء مداخلته الهاتفية علي برنامج"الحياه اليوم" المذاع علي قناة الحياة، إلي أن الوزارة منذ توجهات الرئيس قامت بإزالة أكثر من 5ألف حالة تعدي، لافتا إلي أن الـ5 ألف حالة تتنوع مابين، 2100حالة تعدي وبناء علي اراضي زراعية فما يقارب 1200فدان.





وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك 2500حالة إزالة لمبانى مخالفة بمجمل 40 ألف متر، بالإضافة إلي 500 إزلة تعدي على اراضي الدولة.





وأكد علي وجود أكثر من 15 موجة من وزارة التنمية المحلية تعمل علي إزالة التعديات على حقوق و أراضي الدولة ، لافتا إلي أن محافظ التنمية المحلية شدد علي ضرورة استمرار عمليات الإزلة طوال اليوم، ليس فى أوقات الحظر فقط.





وأوضح أن اى بناء لا يحمل تصاريح سليمة ومخالف سيتم التعامل معه بقرار الإزله على الفور، لافتا أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات القانونية مع المعتدين.